Mayor: "El rival nos superó y se perdió bien"

El entrenador de Boca Unidos, Carlos Mayor no quiso esgrimir excusas después del 0-3 contra Brown, en Adrogué, que significó el primer traspié del “aurirrojo” bajo su mando.

Carlos Mayor no dio muchas vueltas y admitió que fueron superados en el juego por Brown de Adrogué, que se quedó con la victoria 3-0 de local para provocar la primera derrota de su incipiente ciclo. “Fue una derrota dura, pero bueno, hay que descansar, hay que hablar y ya pensar en el próximo domingo”, resumió Mayor, quien pone la mira en Ferro Carril Oeste, en partido correspondiente a la 16ª fecha de la B Nacional a disputarse en Corrientes.

En su análisis, Mayor explicó: “Habíamos hablado de hacer un partido ordenado, fundamentalmente en el primer tiempo, para después ver la posibilidad de que ellos salgan un poco más para ganar espacios. Pero creo que el primer gol abrió el encuentro y sumado un poco a la expulsión (de Alan Pérez), el cansancio después de haber jugado el miércoles, el viaje… pero bueno, no son excusas” porque consideró que “el rival en líneas generales nos superó y se perdió bien”.

“Hicimos los cambios en la mitad de cancha con el afán de tener más la pelota, generar un poco más de situaciones de gol y conseguir el empate. Pero la expulsión nos condicionó”, dijo Mayor en alusión a la roja que vio Alan Pérez. Asimismo, Mayor sostuvo que “la idea en el primer tiempo fue manejar el ritmo, aguantar el 0-0, jugar de igual a igual y tratar de aprovechar en el segundo tiempo como dije antes los espacios, porque tenemos gente interesante para los recambios. Pero bueno, el gol y la expulsión condicionó un poco el partido‘.



Mayor pretende digerir rápido el abultado traspié. En ese sentido, dijo: “Esto ya es historia, ya a descansar el lunes y el martes nos ponemos a trabajar pensando en Ferro”. El que también brindó las sensaciones que le dejó el cotejo en Adrogué fue Tomás Charles, el central de Boca Unidos, que opinó: “La verdad que duele porque hasta el primer gol había sido un partido totalmente parejo, que parecía que iba a terminar 0-0. Pero sinceramente el gol y la expulsión nos descolocó”.



El ex Deportes Iquique de Chile, además, entendió que el reparto de puntos podía haber sido lo más justo de acuerdo al desarrollo. En tal sentido, dijo: “No sé si Brown era mejor, porque ninguno de los dos equipos se lastimaba. Ninguno llegaba con profundidad. Ellos por ahí generaron una o dos situaciones, más allá del penal, que no sé si fue o no. Pero creo que era un partido malo para los dos, hasta ese gol que sacaron de la galera y abrieron el partido”.



