Suárez: "Estos muchachos dejaron todo y tuvieron su premio"

El técnico de Mandiyú Pablo no pudo estar en el banco de suplentes junto a sus dirigidos y debió vivirlo y sufrirlo al partido desde un lugar en la tribuna por estar cumpliendo con la sanción recibida luego de su expulsión ante Guaraní. “Se sufre más afuera”, dijo.

Así como a los jugadores se los veía con una sonrisa de oreja a oreja, Pablo Suárez no podía ser menos, bajó del sector de plateas desde donde lo vivió y sufrió al partido y rápidamente se dirigía al sector de vestuarios visitantes del estadio “Padre Martearena” para reunirse y felicitar a sus jugadores por lo hecho. “Y ahora qué van a decir”, fue lo primero que nos expresó cuando nos vio a la distancia merodeando en la zona del vestuario, como siempre lo hacemos a la espera de sus declaraciones post partido en este Federal A.



“Estos muchachos dejaron todo y tuvieron su premio a tanta entrega. Yo sabía que se nos tenía que dar, que alguna vez se debía cortar esa racha de no poder ganar. Hoy nos llevamos tres puntos importantísimos y eso nos permitirá trabajar con más tranquilidad durante la semana para el partido con Patria”, dijo Suárez.

El técnico hizo un rápido análisis de lo que fue el partido frente a Juventud Antoniana. “No fue fácil, sabíamos al rival que veníamos a enfrentar, pero también sabíamos que ellos por la Primera fase nos ganaron por una pelota parada, y en Corrientes nos empatan por descuidos nuestros. Entonces no era el ‘cuco’ al que no le podíamos ganar, era cuestión de hacer bien las cosas, y hoy (por ayer) las hicimos. No tuvimos descuidos y las situaciones que se nos presentaron no perdonamos. Hasta pudo haber sido un resultado más amplio de no ser por el penal que atajó el arquero de ellos”, sostuvo el ex lateral derecho del Deportivo Mandiyú en Primera División.



Ahora se viene Sportivo Patria de Formosa, un rival directo en la lucha por la permanencia. “Hay que volver a jugar de la manera que lo hicimos hoy, dejando todo, estar atentos y concentrados los 90 minutos. Si lo volvemos a plantear así confío en que vamos a tener muchas más alegrías”, cerró Suárez.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Desues del Juego Corrientes