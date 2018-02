El Nacional "B" se jugaría en dos zonas “Metropolitana e Interior”

Con la intención de “regionalizar” la categoría, se modificará el torneo de la Primera B jugándose en forma zonal. Los equipos “metropolitanos” jugarán divididos del resto del país para reducir gastos. Actualmente la B Nacional cuenta con 25 equipos, 13 del Interior y 12 Metropolitanos.

La idea para el próximo campeonato es dividir la categoría en: Metropolitana 20 equipos, Interior 20 equipos, con lo cual para completar los cupos se recurriría a equipos del Federal A y de la Primera B Metropolitana. En tanto el número en cada categoría del tercer escalón del fútbol argentino aún no está definida porque depende de los 4 equipos (interior o metro) que desciendan de la Superliga a la B Nacional. Los 2 equipos (interior o metro) que asciendan de la B Nacional a la Superliga.



Recordando que en esta temporada habrá 6 descensos del la B Nacional al Torneo Federal A y/o Primera B Metropolitana, si hoy culminara el Torneo quedaría de la siguiente manera 20´ Independiente Rivadavia (Mendoza), 21´ Estudiantes (San Luis), 22´ Boca Unidos Unidos (Corrientes), 23´ Flandria, 24´ Quilmes A. C. y 25´ Riestra (3 interior y 3 metros), aunque de aquí a la finalización del campeonato, los nombres y la proporción puede variar.



En tanto que está establecido que se sumen a la categoría 2 equipos provenientes del Federal A y 2 de la Primera B Metropolitana. Por lo tanto las categorías, si hoy finalizaran ambos campeonatos quedaría de la siguiente manera: Primera “A” Metropolitana: Temperley, Arsenal, Chacarita, Almagro, Brown de Adrogué, Morón, Sarmiento (Junín), Chicago, Los Andes, All Boys, Ferro. Ascendido 1 de B Metro y Ascendido 2 de B Metro (hasta aquí 13 equipos). El cupo de 20 participantes se completaría con 7 equipos de la B Metropolitana.



Torneo Federal A



En cuanto a cómo quedaría el torneo Federal A se indica que el Torneo actualmente cuenta con 39 equipos y dispone de: 8 Descensos al Federal B (o torneo que lo reemplace) – 2 Ascensos a la Primera B Nacional – 4 Ascensos del Federal B (Camioneros, San Martín (Formosa), Sol de Mayo (Viedma) y Racing (Córdoba). Y un número incierto de Descensos de la B Nacional, que en este momento serían 3: 1º Independiente Rivadavia (Mendoza), 2´. Estudiantes (San Luis), 3´ Boca Unidos (Corrientes).



Por lo tanto y a modo de ejemplo el torneo quedaría de la siguiente manera: 36 equipos. Pero a este número deberíamos restar los 8 que ascenderían por reestructuración, por lo tanto el torneo quedaría con 28 representantes. Según la información consignada a Ascenso del Interior, el número de participantes con el que se disputaría el Torneo Federal A sería de 32. De esta manera existe la posibilidad de incorporar cerca de 4 clubes del Federal B.



El formato sería similar a las ultimas ediciones.Y se habla de un ascenso directo, y un segundo ascenso a definir en un final con el subcampeón de la B Metro. En tanto que tendría 4 descensos al Torneo Regional Federal Amateur (Ex Federal.B). Rechazo del Federal B. Dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores de la categoría no tardaron en expresar su descontento ante el proyecto de reforma que busca unificar los torneos federales B y C en una única categoría que pasaría a llamarse Regional Amateur desde 2019.



