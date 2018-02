Hilario Navarro: "Pensar en lo que viene"

El correntino Hilario Navarro volvió a su mejor nivel y en esta misión en la que está inmerso el equipo de Boca Unidos para tratar de esquivarle al descenso, el arquero es una pieza clave para la obtención de buenos resultados.

El arquero Hilario Navarro fue claro al señalar “hay que pensar en lo que viene” tras la derrota del domingo ante Brown en Adrogué. Se viene Ferro, al que recibirán el domingo en nuestra ciudad y dice “cuando ganamos también enseguida dejamos lo que pasó atrás y ahora debemos hacer lo mismo tras la derrota del domingo. Eso ya terminó y hay que pensar en el próximo partido contra Ferro”.



Hilario desechó que la derrota frente a Brown pueda influir en el aspecto anímico, en forma firme dijo “no, porque estamos muy fuertes de la cabeza y somos conscientes de que en algunos encuentros puede pasar esto (salir derrotados) y hay que seguir. Somos conscientes de lo que tenemos, en los dos primeros partidos remontamos y cuando ocurren resultados adversos hay que salir rápido y pensar en lo que viene”.



Rebobinando brevemente lo que a criterio suyo fue el partido frente a Brown, Hilario opinó que “el primer tiempo fue bastante parejo. Nosotros lo estábamos manejando muy bien. La más clara para ellos fue el penal, que de acuerdo a lo que me dicen no fue, para mí tampoco hubo falta; pero a veces pasan estas cosas y no se puede volver atrás”.



“Después, en el segundo tiempo, salimos a buscar el partido pero ellos encontraron el gol con un zapatazo de afuera del área, abrieron el marcador y empezaron a jugar con más tranquilidad. Es cierto que nosotros no pudimos encontrar el mejor juego; faltó circulación y encontrar el fútbol que veníamos haciendo y nos hizo ganar dos partidos seguidos, faltó juego de mitad de cancha, acelerar y ser contundentes”, advirtió el guardavallas que fue figura.



Luego de indicar que a veces los partidos “se presentan así”, Hilario Navarro dijo que este partido “ya terminó” y respondiendo a la prensa sobre la expulsión de Alan Pérez confió “obvio, cuando te quedás con un hombre menos cuesta y más si uno está perdiendo, porque hay que salir a buscar y a veces el rival saca provecho para aplicar el contragolpe”.



