"En la siguiente fase los errores se pagan muy caros"

El triunfo del pasado fin de semana frente a Lipton le permitió a Deportivo Curupay ser el primer equipo correntino en pasar a la Fase Final del Torneo Federal C, cuando aún restan dos fechas para culminar la etapa clasificatoria.

El bicampeón del fútbol capitalino consiguió el pasaporte a la siguiente instancia con puntaje ideal, producto de cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones, con ocho goles a favor y tan sólo tres en contra. La campaña le permite liderar con absoluta comodidad la Zona 12 de la región Litoral Norte del certamen.



A pesar del gran rendimiento exhibido, su técnico, Domingo “Mingo” Centurión no está conforme. “Ahora viene el domingo Atlético Bella Vista y tenemos que aprovechar para tratar de subsanar algunas cosas que no estamos haciendo bien”. Es que “Mingo” ya tiene en mente la Fase Final, y buscará aprovechar estas dos últimas presentaciones para pulir algunos detalles tácticos que no lo están conformando, además de darle minutos a algunos de los integrantes del plantel que no tuvieron esa oportunidad.



Centurión tratará de corregir, y que mejor que los partidos oficiales que le queda para hacerlo. Sabe que su equipo debe llegar preparado para afrontar la parte más importante del Torneo. “Vamos a empezar a tener en las fase siguiente partidos definitorios en donde no hay margen para equivocaciones, y donde un error se paga muy caro”, señaló.



- Un partido distinto



Respecto al triunfo logrado en la última fecha ante Lipton, que le permitió asegurar la clasificación con suficiente antelación, Centurión indicó que “en principio la idea era jugar con la necesidad de ellos, dejar que se desgasten, sin descuidar la defensa, que estuvo muy firme, y que los mediocampistas retrocedan en la medida que ellos se vengan”.



El técnico acotó que también le pidió a sus dirigidos que “encimen a Dani Gómez, no dejarle espacios por donde correr, y les dije que a medida que pasaran los minutos, todo se iba a encarrilar, pero para eso hay que tener resto físico. Ahora vemos que el esfuerzo que hicimos en la arena, está empezando a dar sus frutos, porque los corrimos y les quitamos oxígeno”, agregó.



“Fue un partido distinto a los anteriores porque en los otros juegos que tuvimos con ellos (además del Federal C se refiere también a los partidos por el torneo local) salimos a presionar arriba, y esta vez los esperamos en zona. A los muchachos de Lipton los conozco, y dieron todo. El fútbol es así, a veces te da y otras te quita, esta vez nos tocó a nosotros”, explicó Centurión.

Nota Diario El Litoral



