Suárez: "Cuando no se puede ganar, el punto no está mal"

El técnico de Mandiyú, Pablo Suárez sufre cada partido lejos del banco de suplentes por estar cumpliendo con la sanción. Tras el empate ante Sportivo Patria sostuvo, "cuando no se puede ganar, el punto no está mal".

"Cuando no se puede ganar, el punto no está mal", nos dijo Pablo Suárez cuando fue consultado por el resultado que obtuvo ayer Mandiyú ante Sportivo Patria por el torneo Federal A en cancha de Huracán Corrientes. El técnico, si bien luego expresó que lo que se quería era ganar, agregó: “Esta vez jugamos un buen primer tiempo, conseguimos rápido ponernos en ventaja, pero un nuevo descuido defensivo le terminó dando la igualdad al rival. Después dispusimos de situaciones como para marcar, pero no las concretarnos y debemos aceptar el empate, pese a que para mí, merecimos algo más”.



Pablo Suárez se mostró molesto por cómo se dio el gol de Patria, señalando que “nos metieron un pelotazo casi desde mitad de cancha y en nuestra área termina cabeceando solo un rival. Ese tipo de errores lo hemos cometido muchas veces y ello nos ha costado puntos importantes. Trabajamos y hablamos mucho, pero lamentablemente siguen sucediendo”.



También el técnico se refirió a la molestia que sufrió Diego Romero durante el partido. “Sabemos que es un jugador importante para nosotros, pero lo necesitamos en su plenitud, no nos podemos dar el lujo de que un jugador esté en cancha si no está en un ciento por ciento, él quería seguir, pero tiene que entender lo que nos estamos jugando y saber que si no está para dar todo, tiene que permitir que ingrese un compañero”. Por último, Pablo se refirió a lo que se viene: Altos Hornos Zapla en Palpalá. “Iremos a jugar tal como lo hicimos en Salta, buscando el triunfo, nosotros tenemos que ganar en cualquier cancha, ya demostramos que podemos conseguirlo”.



