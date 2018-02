Mayor: "fuimos superiores, se ganó bien"

Tras la gran victoria ante Ferro por 3 a 1, el entrenador de Boca Unidos, Carlos comentó, “en el trans­cur­so del par­ti­do fui­mos su­pe­rio­res, has­ta me pa­re­ce que el em­pa­te era in­jus­to".

Al mar­gen del vo­lu­men de jue­go que pue­da ex­hi­bir, el Bo­ca Uni­dos de Car­los Ma­yor su­mó 9 de los úl­ti­mos 12 pun­tos en dis­pu­ta y su pre­sen­te en la Pri­me­ra B Na­cio­nal es muy di­fe­ren­te al de 2017. La nue­va “víc­ti­ma” ayer fue el ali­ca­í­do Fe­rro Ca­rril Oes­te, al que su­pe­ró 3-­1 en el es­ta­dio del com­ple­jo “Le­on­cio Be­ní­tez” ubi­ca­do en el ba­rrio 17 de Agos­to.



Con­ten­to por la vic­to­ria, ter­ce­ra so­bre cua­tro pre­sen­ta­cio­nes en lo que va del año, el en­tre­na­dor sos­tu­vo que “en el trans­cur­so del par­ti­do fui­mos su­pe­rio­res. Fe­rro creo que no nos ge­ne­ró si­tua­cio­nes de gol y has­ta me pa­re­ce que el em­pa­te era in­jus­to, así que me pa­re­ce que se ga­nó bien”. Asi­mis­mo, se mos­tró sa­tis­fe­cho por la ple­na pre­dis­po­si­ción de los ju­ga­do­res, que tra­ba­jan a cons­cien­cia en es­te di­fí­cil mo­men­to que atra­vie­sa el “au­ri­rro­jo” con los pro­me­dios.



“La ver­dad que es­tán en­tre­nan­do bien, to­dos com­pro­me­ti­dos, se lo ve en­chu­fa­do al gru­po. Por ahí pa­san co­sas co­mo el otro día en Brown (de­rro­ta 3-­0 en Adro­gué) o co­mo su­ce­dió hoy con el em­pa­te. Pe­ro hu­bo ac­ti­tud pa­ra re­ver­tir­lo y te­ne­mos que se­guir. Fal­ta mu­cho y se nos vie­ne otra fi­nal aho­ra”, co­men­tó.



Al ex­ten­der el aná­li­sis, Ma­yor di­jo: “Nos hi­cie­ron el em­pa­te y nos fui­mos al ves­tua­rio 1-­1, era co­mo em­pe­zar de ce­ro. En­ton­ces ha­bía que arran­car el se­gun­do tiem­po y otra vez a re­mar­la, a ju­gar, a in­ten­tar, a ge­ne­rar. Y bue­no, esa es nues­tra idea-­propuesta y la ver­dad que la suer­te nos acom­pa­ñó. Tam­bién no­so­tros la pro­vo­ca­mos, por­que fui­mos a pre­sio­nar al ar­que­ro, a bus­car­lo. Pe­ro en lí­ne­as ge­ne­ra­les me pa­re­ce que el equi­po ju­gó bien, hi­zo un gran es­fuer­zo. Es­ta­mos con­ten­tos por la en­tre­ga, el com­pro­mi­so, es­ta­mos bien. Fal­ta mu­cho igual­men­te y sa­be­mos que es­to ya es his­to­ria por­que la ca­be­za aho­ra de­be­mos po­ner­la en In­de­pen­dien­te Ri­va­da­via”, ri­val del pró­xi­mo mar­tes 6 de mar­zo en Men­do­za.



So­bre la im­por­tan­cia de la re­ac­ción que mos­tró Bo­ca Uni­dos, que ha­bía per­di­do 3-­0 con Brown en Adro­gué la fe­cha an­te­rior, el ex DT de Ar­gen­ti­nos y Tem­per­ley -­entre otros-­ ex­pli­có: “Sa­bí­a­mos que iba a ser un par­ti­do im­por­tan­te por la ima­gen que ha­bí­a­mos de­ja­do el otro dí­a. Me pa­re­ce un re­sul­ta­do ra­ro y el he­cho de ju­gar en tan po­co tiem­po, con el via­je en el me­dio, ca­lor… no voy a jus­ti­fi­car la de­rro­ta, por­que la ver­dad que nos ga­na­ron bien. Pe­ro son in­gre­dien­tes que no van de la ma­no con nues­tro equi­po. Aho­ra des­can­sa­mos bien, se en­tre­nó bien du­ran­te to­da la se­ma­na y se ve el re­sul­ta­do. To­dos hi­cie­ron un gran es­fuer­zo, se men­ta­li­za­ron, to­do el mun­do sa­be lo que nos es­ta­mos ju­gan­do y se no­ta en los en­tre­na­mien­tos, se no­ta en las char­las. Los ju­ga­do­res es­tán re­con­tra en­chu­fa­dos y la va­mos a pe­le­ar has­ta el fi­nal”.



En el ho­ri­zon­te apa­re­ce la “le­pra” men­do­ci­na y Ma­yor an­ti­ci­pa que “va a ser un par­ti­do du­ro, co­mo son to­dos. Hoy en la B Na­cio­nal es­tá to­do muy pa­re­jo. Tra­ta­re­mos de ha­cer nues­tro jue­go, in­ten­tar ser or­de­na­dos e ir a bus­car­lo por­que no­so­tros ne­ce­si­ta­mos ga­nar”. En su afán de plan­te­ar el jue­go, re­mar­có: “Sa­be­mos que va a ser di­fí­cil, ellos tie­nen que ju­gar en su can­cha, con su gen­te y ten­drán que sa­lir a ju­gar­nos. Y no­so­tros te­ne­mos nues­tras ar­mas, te­ne­mos que es­tar bien, só­li­dos, por­que de mi­tad de can­cha ha­cia ade­lan­te po­de­mos las­ti­mar a cual­quie­ra”. An­tes de fi­na­li­zar su con­tac­to con los me­dios co­rren­ti­nos, Ma­yor re­cor­dó que “el ob­je­ti­vo es sal­var al equi­po, man­te­ner la ca­te­go­rí­a. Te­ne­mos que co­rrer atrás de eso”.



