"Volvimos a demostrar que de local nos hacemos fuertes"

Luego del triunfo ante Ferro, el delantero de Boca Unidos, Pablo Vegetti, autor de dos goles, comentó "fuimos superiores los 90 minutos, volvimos a demostrar que de local nos hacemos fuertes".

Boca Unidos viene obteniendo buenos resultados. El año par le está cayendo como anillo al dedo. Tanto que en cuatro partidos ya sumó 9 puntos, la misma cantidad que cosechó en 12 juegos de la primera parte de la B Nacional en el 2017. Es innegable que la llegada de Carlos Mayor como director técnico está respondiendo a las expectativas y de a poco los jugadores van comprendiendo la idea de juego que propone el entrenador y que radica preferentemente en un fútbol más ofensivo.



Dentro de este esquema, los delanteros se sienten mejor acompañados y empiezan a mostrar sus cualidades. Uno de ellos es Pablo Vegetti, que lleva convertidos 6 goles, dos de ellos el domingo a Ferro Carril Oeste, al que Boca Unidos le ganó 3 a 1. El delantero resaltó que ante el “verdolaga” lograron “un triunfo bárbaro. Creo que más allá de que Ferro nos haya empatado en el primer tiempo, hicimos un buen partido, en los noventa minutos fuimos superiores y volvimos a demostrar que acá en nuestra cancha vamos a ser fuertes. Superamos la derrota ante Brown (0-3 en Adrogué), que creo se dio más que nada por el cansancio porque nuestro juego es importante y hoy lo volvimos a demostrar”.



Acerca del juego con Ferro, confió que lo tenían controlado, “jugábamos bien, pero en una jugada desafortunada, la pelota pica y le pega a Leo en la mano. Ellos empatan de penal, pero hablamos en el entretiempo que debíamos seguir con paciencia. No nos desesperamos y en el segundo tiempo llegó el segundo gol que nos dejó más tranquilos. Creo que estamos trabajando bien, con mucha confianza y eso se está notando en la cancha, que es lo más importante”.

Comentó que ahora las cosas se ven con otros ojos, es que según sus propias palabras “el año pasado por ahí la metía y me cobraban un offside que no era, una vez pasó con Almagro y otra con Juventud Unida en Gualeguaychú. Ahora no me están levantando la bandera, así que estoy contento también por eso”. Se lo notó cansado por el esfuerzo realizado y por la dura marca de Barssottini. “No pedí cambio, pero la verdad que estaba extenuado, fue el partido que más cansado terminé, sentía que no estaba ayudando a mis compañeros a lo último, se notaba en las pelotas paradas. No pedí salir, pero realmente estaba fusilado”.



Vegetti hizo mención a la importancia de un buen descanso y recordó que en Adrogué, en una cancha chica no pudieron rendir, pero confía en que ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, “en una cancha linda vamos a salir a ganar, con espacio de mitad del campo en adelante, tenemos jugadores que están en un nivel bárbaro. El equipo está muy bien y confiamos que podemos sacar otro buen resultado”.



Por su parte, el mediocampista Germán Herrera, con respecto al partido ante Ferro el domingo, admitió que les estaba costando, pero al final “lo supimos encontrar, sufrimos un poquito sobre el final pero pudimos ganar”. El joven valor destacó el aspecto físico al señalar que “se notó que estamos muy bien preparados, se hizo un buen trabajo de pretemporada. Por ahí el otro día en Adrogué no tuvimos tiempo para recuperarnos bien, pero hoy se notó que estamos preparados para soportar un ritmo intenso y con temperatura alta. Sabemos que no debemos dejar puntos en el camino, hoy logramos el triunfo y estoy muy contento. Este partido ya pasó y ahora tendremos una semana para prepararnos y enfrentar en Mendoza a un rival que será difícil por todo lo que está en juego”.



A su vez, el atacante Ramiro Maldonado, autor del segundo gol suyo este año, dijo que “uno entrena para aportar cuando le toque jugar, hay que tomar confianza para estar”. En la jugada del tercer gol dijo que se juntaron con Herrera y que el martes “hay que ir a ganar en Mendoza” ante Independiente Rivadavia. También expresó que llegó este año y que a los muchachos no se les podía dar ante rivales que no eran más que ellos. “La verdad que los chicos juegan bien, da gusto verlos como juegan. Por suerte ahora se están dando los resultados, nadie imaginaba que íbamos a ganar tres de cuatro. Hay que seguir el mismo camino, ir partido a partido y ganar la mayor cantidad de veces”. “Ferro llegó al empate en una jugada aislada, pero creo que en los noventa minutos hicimos más en el segundo tiempo y pudimos revertir la cosa”, agregó.





