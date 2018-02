Sebastián Ranciglio el árbitro para Independiente – Boca Unidos

El árbitro Sebastián Ranciglio dirigirá el martes a las 21:30 hs en la tierra del buen sol y del buen vino Independiente Rivadavia vs. Boca Unidos, “un partido de seis puntos” que jugarán por la 17ª fecha de la Primera "B" Nacional.

En tanto que el cotejo entre el escolta Aldosivi y el puntero Atlético de Rafaela será controlado por Pablo Echavarría, el sábado a las 19:35 en Mar del Plata. Rafaela viene de empatar el lunes a la noche con Independiente Rivadavia de Mendoza (rival de Boca Unidos el martes). Rafaela lidera la tabla con 29 puntos en 16 presentaciones, mientras que los marplatenses tienen 27 unidades en 15 partidos.



Programa y arbitros de la 17ª fecha



Sábado 3 de marzo:

17:00 Flandria vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Pablo Díaz)

17:00 Brown de Adrogué vs. Sarmiento de Junín (Ramiro López)

17:05 (TV) All Boys vs. Deportivo Morón (Pablo Dóvalo)

19:00 Almagro vs. Santamarina de Tandil (Sebastián Bresba)

19:30 San Martín de Tucumán vs. Nueva Chicago (Héctor Paletta)

19:35 (TV) Aldosivi de Mar del Plata vs. Atlético de Rafaela (Pablo Echavarría)

20:00 Instituto de Córdoba vs. Estudiantes de San Luis (Nazareno Araza)

Domingo 4:

17:00 Brown de Puerto Madryn vs. Villa Dálmine (Diego Ceballos)

17:00 Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Deportivo Riestra (Alejandro Castro)

20:00 Agropecuario de Carlos Casares vs. Los Andes (Jonathan Correa)

Lunes 5:

20:00 Ferro Carril Oeste vs. Quilmes (Gerardo Méndez Cedro)

Martes 6:

21:30 Independiente Rivadavia vs. Boca Unidos (Sebastián Ranciglio)



