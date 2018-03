Mandiyú afronta otra final en Jujuy

Esta noche desde las 22 hs en Jujuy, Mandiyú enfrentará a Altos Hornos Zapla en un partido de la 7ª fecha del Torneo Federal "A". En el "albo" estará ausente por lesión el enganche Diego Romero.

Pablo Suárez prefirió no arriesgar a Diego, que antes del viaje sintió molestias en la lesión en la pierna derecha. por lo que decidió tenerlo a punto para recibir el miércoles de la semana que viene a San Jorge de Tucumán, por la 8º fecha. El lugar en el mediocampo será ocupado por Manuel Barrios Alfonso, quien de esta manera recuperará la titularidad. El que sí integra la delegación de Mandiyú es el mediocampista de contención, Nicolás Ferreira, quien estará en el banco de suplentes y de ser necesario tendrá minutos en cancha.



La otra variante en relevos es la vuelta de Ariel Reinero en lugar de Héctor Morales que se quedó en Corrientes. Como se sabe, después de jugar en Jujuy, la delegación de Mandiyú retornará en forma inmediata a nuestra ciudad, teniendo en cuenta que cinco días después recibirá la visita de San Jorge de Tucumán, que lidera la Zona D de la Reválida con 10 puntos, tres más que el escolta Mandiyú.



Con la incorporación de Manuel Barrios Alfonso, es probable que Albaro Pavón se adelante unos metros para estar más cerca de los atacantes Julio Sena y Juan Basualdo, bajando el ex-Robinson a la función de contención por el sector derecho.El “Flaco” Suárez se mostró satisfecho con el equipo tras la práctica de fútbol matutina, “hicimos un buen entrenamiento, los veo motivados a los muchachos y confío en ellos”, dijo.



Con esta variante en la zona de la media cancha, Mandiyú alistará esta noche con Cristian Mazzón en el arco; los tres del fondo serán Rafael Blasco, Juan Pablo Rodríguez y Juan Carlos Martínez. Por su parte, la zona media la compondrán Nicolás Monje, Manuel Barrios Alfonso, Alejandro Bogliotti y Gonzalo Ramírez; Albaro Pavón será quien acompañe a los delanteros Julio Sena y Juan Basualdo. En tanto que en el banco estarán Iván Ifrán, Diego Coronel, Matías Gómez, Nicolás Ferreira, Maximiliano Cáceres, Ariel Reinero y Matías Fesztein.



La cancha en la que jugarán Altos Hornos y Mandiyú es linda y con amplio espacio para desplazarse. Algo que podría favorecer a la delantera del “albo”, especialmente por la velocidad y decisión de Julio Sena para encarar hacia el arco rival. Como se sabe, Altos Hornos Zapla – Mandiyú será el partido que abrirá la 6º fecha y completarán el sábado Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones) vs Juventud Antoniana de Salta y Sportivo Patria de Formosa vs San Jorge de Tucumán.



Los equipos tendrán poco descanso porque el miércoles 7 ya se estará jugando la 7º fecha con Mandiyú vs San Jorge de Tucumán, Juventud Antoniana de Salta vs Sportivo Patria de Formosa, Altos Hornos Zapla de Jujuy vs Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones). Serán dos partidos clave para Mandiyú que necesita sumar de a tres en su objetivo de permanecer en la categoría. Misión delicada pero no imposible de concretar con éxito.



