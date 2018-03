Suárez: "Duele muchísimo perder así, hay que seguir luchando"

“El gol fue error nuestro y no virtud de ellos”. Así graficaba el director técnico Pablo Suárez el tanto que lo privó al equipo de Mandiyú rescatar al menos un punto frente al líder San Jorge de Tucumán, que haciendo menos tuvo la virtud de embocar una de las pocas situaciones que dispuso en los 90 minutos.

Pablo Suá­rez es­ta­ba ca­biz­ba­jo, la de­rro­ta ha­bía im­pac­ta­do con fuer­za. “La­men­ta­ble­men­te due­le mu­chí­si­mo per­der así pe­ro es­to es fút­bol y hay que se­guir lu­chan­do. Mien­tras ma­te­má­ti­ca­men­te ha­ya po­si­bi­li­da­des va­mos a se­guir pe­le­an­do has­ta lo úl­ti­mo”, ad­vir­tió ubi­ca­do de­trás de la re­ja en el ves­tua­rio del Club Hu­ra­cán.



Es­ta­ba Man­di­yú en el ata­que y sin em­bar­go el que ano­tó fue San Jor­ge. Pa­blo di­ce “la­men­ta­ble­men­te de lo­cal no pu­di­mos sa­car los tres pun­tos to­da­vía des­de que em­pe­zó el tor­ne­o. No ha­bía mar­gen de error, no ha­bí­a­mos co­me­ti­do nin­gu­no. Les de­cía que era la úl­ti­ma po­si­bi­li­dad que te­ní­a­mos de al­can­zar la pun­ta, pe­ro la­men­ta­ble­men­te co­me­ti­mos erro­res. El gol fue error nues­tro y no vir­tud de ellos”.



Cuan­do se le pre­gun­tó si la fal­ta de gol, pa­ra de­fi­nir las ju­ga­das, pa­sa por la ca­be­za de los ju­ga­do­res, Pa­blo res­pon­dió “no sé qué pa­sa, so­le­mos tra­ba­jar en de­fi­ni­ción y ha­cen lo que tie­nen que ha­cer, pe­ro a la ho­ra del par­ti­do la­men­ta­ble­men­te se apu­ran, o al­go por el es­ti­lo, y de­fi­nen mal. Ellos tie­nen que tran­qui­li­zar­se pa­ra con­ver­tir los go­les, no hay otra for­ma. Si se de­ses­pe­ran co­me­ten erro­res. El otro dí­a, en Ju­juy, Ba­sual­do que­dó ma­no a ma­no con el ar­que­ro y no pu­do. Eso que­da a cri­te­rio de ca­da ju­ga­dor cuan­do to­ma la pe­lo­ta. Ellos tra­ba­jan bien en la se­ma­na en de­fi­ni­ción, pa­sa que es­tán so­los, es­tán los ar­que­ros, y no es lo mis­mo que es­tar con gen­te, con un hom­bre en­ci­ma”.



“En el gol de ellos pa­ra mí no­so­tros que­da­mos mal pa­ra­dos. A los 40 mi­nu­tos no po­de­mos que­dar mal pa­ra­dos. Son co­sas que ten­go que ha­blar con mis ju­ga­do­res por­que hay que le­van­tar y en la otra fi­nal del miér­co­les, no­so­tros va­mos a tra­er los tres pun­tos de Mi­sio­nes. Los ju­ga­do­res sa­ben bien, ma­te­má­ti­ca­men­te te­ne­mos que sa­car seis o sie­te pun­tos; ellos es­tán con­ven­ci­dos que se pue­de ga­nar”. Suá­rez rei­te­ra que “hay que ser in­te­li­gen­te pa­ra sa­car los tres pun­tos co­mo sea en Mi­sio­nes an­te Gua­ra­ní y que no nos pa­se lo que acon­te­ció hoy (por ayer). Oja­lá que las si­tua­cio­nes de gol que ten­ga­mos la man­de­mos aden­tro y lle­gue­mos bien el fin de se­ma­na”.



