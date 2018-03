La Liga Correntina tendrá nuevo formato

Desaparecerá la divisional C y tras un petit torneo de dos meses, se definirá los 15 clubes que jugarán en la A y los 15 en la B.

Se vie­nen cam­bios en la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol, que se ade­cua­rán a la re­es­truc­tu­ra­ción en­ca­ra­da por el Con­se­jo Fe­de­ral de Fút­bol res­pec­to al fút­bol del in­te­rior. Co­mo se sa­be, en su re­so­lu­ción más im­por­tan­te de­ci­die­ron anu­lar los tor­ne­os Fe­de­ra­les B y C pa­ra nu­cle­ar­los en una de­no­mi­na­da Zo­na Re­gio­nal Ama­teur; lo que ha­rá que las li­gas del in­te­rior tam­bién in­tro­duz­can mo­di­fi­ca­cio­nes en el for­ma­to de dis­pu­ta de los tor­ne­os.



En con­se­cuen­cia, se re­gis­tra­ron no­ve­da­des du­ran­te es­ta se­ma­na en el se­no de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol. En la reu­nión del Con­se­jo Di­rec­ti­vo se re­sol­vió que la tem­po­ra­da 2018 se ini­cien los tor­ne­os ofi­cia­les de las ca­te­go­ría A y B con nue­vo for­ma­to. Es­te año se ju­ga­rá en 2 zo­nas de 6 equi­pos y la otra de 5. El cam­pe­ón de la pri­me­ra A cla­si­fi­ca­rá pa­ra dis­pu­tar el cua­dran­gu­lar fi­nal; en tan­to que el pri­me­ro y el se­gun­do de la di­vi­sio­nal B as­cen­de­rán a la A. Es­tas mo­di­fi­ca­cio­nes obe­de­cen a la re­es­truc­tu­ra­ción efec­tua­da por el Con­se­jo Fe­de­ral de la AFA, res­pec­to a las ca­te­go­rí­as de As­cen­so del fút­bol ar­gen­ti­no.



En la Se­sión Or­di­na­ria del Con­se­jo Di­rec­ti­vo se re­sol­vió efec­tuar va­rios cam­bios con res­pec­to a lo que ya ha­bí­an apro­ba­do al fi­na­li­zar el año pa­sa­do. En esa oca­sión ha­bí­an apro­ba­do el pro­yec­to de cam­pe­o­na­to pa­ra el 2018 que con­tem­pla­ba un tor­neo ofi­cial lar­go y aho­ra no so­lo de­be­rá cam­biar su for­ma­to si­no que ade­más au­men­ta­rá el nú­me­ro de equi­pos tan­to en la A co­mo en la B, en des­me­dro de la de­sa­pa­ri­ción de la pri­me­ra C.



Con es­tos cam­bios ten­drán que or­ga­ni­zar un pe­tit tor­neo del fút­bol lo­cal de al­re­de­dor de dos me­ses so­lo en las dos ca­te­go­rí­as (A-­B). En­ton­ces, a los on­ce equi­pos que am­bas di­vi­sio­na­les tie­nen se los di­vi­di­rá en dos zo­nas, una de seis y otra de cin­co. En el ca­so de la A los dos ga­na­do­res de ca­da zo­na de­be­rán ju­gar una fi­nal y el ga­na­dor se ase­gu­ra­rá un lu­gar en el cua­dran­gu­lar fi­nal a fin de año.



Por su par­te la B, se­rá el mi­ni tor­neo más com­pe­ti­ti­vo ya que tam­bién se di­vi­de en dos zo­nas pe­ro en es­te ca­so, el pre­mio pa­ra los dos pri­me­ros de ca­da una de ellas se­rá el as­cen­so a la A en un mes y me­dio. Es­to im­pli­ca­rá que tras el re­ce­so del Mun­dial de Ru­sia 2018, los tor­ne­os ofi­cia­les de la li­ga nu­cle­a­rá a las ca­te­go­rí­as A y B a 15 equi­pos ca­da una. Se­rán las úni­cas que se de­sa­rro­lla­rán por­que los 8 equi­pos de la C as­cen­de­rán a la B sin ju­gar du­ran­te el pri­mer se­mes­tre de es­te año. En con­se­cuen­cia, el tor­neo ofi­cial de la A va a con­tar con 15 clu­bes. A su vez la B con la fu­sión de la B y la C tam­bién al­can­za­rá a 15 clu­bes, te­nien­do en cuen­ta que qui­tán­do­le 4 a la B van a que­dar con 7 a los que se su­ma­rán a los 8 de la C.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes