Mayor: "El rival no fue superior a nosotros"

El DT “aurirrojo” aseveró que no merecían perder, tuvieron situaciones pero no pudieron finalizar las jugadas, también aseguró que el partido ante All Boys, del próximo domingo, será una nueva batalla en la lucha por mantener la categoría.

Se le no­ta­ba el fas­ti­dio por la de­rro­ta del lu­nes a la no­che fren­te al hoy pun­te­ro Al­do­si­vi de Mar del Pla­ta, que le ga­nó a Bo­ca Uni­dos 1-­0 en la can­cha prin­ci­pal del com­ple­jo de­por­ti­vo “Le­on­cio Be­ní­tez” de es­ta ca­pi­tal. En el diá­lo­go con los pe­rio­dis­tas de los dis­tin­tos me­dios, el con­duc­tor téc­ni­co de Bo­ca Uni­dos, Car­los Ma­yor, di­jo “nos co­no­cí­a­mos mu­cho y sa­bí­a­mos que quien ha­cía el gol se­gu­ra­men­te iba a ga­nar” y es lo que fi­nal­men­te ocu­rrió. Aho­ra quie­re cam­biar rá­pi­do el chip e “ir a ga­nar­le a All Boys”, es­te do­min­go a las 19:30 en el ba­rrio Flo­res­ta de la ciu­dad de Bue­nos Ai­res.



Cuan­do se le di­jo que en des­ven­ta­ja Bo­ca Uni­dos abu­só de las pe­lo­tas lar­gas, Ma­yor ad­mi­tió que “es un re­cur­so que a uno no le gus­ta pe­ro fue­ron los úl­ti­mos mi­nu­tos y tra­ta­mos de bus­car por otra vía lo que se pu­do con­se­guir du­ran­te ochen­ta u ochen­ta y cin­co mi­nu­tos. Pe­ro a mí me pa­re­ce que en lí­ne­as ge­ne­ra­les el ri­val no nos su­pe­ró, por ahí ma­ne­jó un po­co me­jor la pe­lo­ta pe­ro no fue su­pe­rior”.



Sor­pren­dió que el lu­nes an­te Al­do­si­vi Bo­ca Uni­dos no apos­ta­ra al es­que­ma que pre­sen­tó es­te año con dos vic­to­rias en Co­rrien­tes, es­ta vez fue co­mo que res­pe­tó de­ma­sia­do al equi­po mar­pla­ten­se y no sa­lió a pre­sio­nar bien arri­ba, ha­cién­do­le sen­tir la con­di­ción de vi­si­tan­te. El en­tre­na­dor re­co­no­ció que un po­co fue así por­que la vi­si­ta lo lle­vó a eso y otro tan­to por­que “te­ne­mos ju­ga­do­res rá­pi­dos pa­ra ata­car­los y ne­ce­si­ta­mos es­pa­cio pa­ra sor­pren­der al ri­val con Chi­cho (He­rre­ra), Gon­za­lo, So­sa y Ve­get­ti”.



En­se­gui­da agre­gó “hay que te­ner en cuen­ta que Al­do­si­vi es un equi­po de ca­te­go­rí­a, tie­ne bue­nos ju­ga­do­res, te qui­ta la pe­lo­ta, la ad­mi­nis­tra, sa­be ju­gar. Era un par­ti­do pa­re­jo y la ver­dad que me voy con bron­ca por el re­sul­ta­do; ne­ce­si­tá­ba­mos los tres pun­tos, pe­ro por al­gu­nas co­sas po­si­ti­vas nues­tras ellos que es­tán pe­le­an­do el cam­pe­o­na­to no fue­ron más”.



En otro mo­men­to Ma­yor rei­te­ró que fue de trá­mi­te pa­re­jo el par­ti­do, “don­de ellos no ge­ne­ra­ron si­tua­cio­nes de gol. Creo que la úni­ca fue a los 40’ del se­gun­do tiem­po de Te­le­chea y no­so­tros tu­vi­mos in­si­nua­cio­nes pe­ro nos fal­tó ter­mi­nar bien las ju­ga­das. Son par­ti­dos, ri­va­les di­fí­ci­les, pe­ro te­ne­mos que se­guir, aho­ra hay que vi­si­tar a All Boys y nos que­dan seis fi­na­les más”, di­jo Ma­yor sos­te­nien­do que no fue­ron su­pe­ra­dos en el jue­go ni en las si­tua­cio­nes de gol por Al­do­si­vi, que con un par­ti­do me­nos es­tá pun­te­ro con Atlé­ti­co Ra­fa­e­la.



Se le di­jo que el en­cuen­tro con­tra All Boys, de es­te do­min­go en Bue­nos Ai­res, va­le seis pun­tos por­que son ri­va­les di­rec­to en la lu­cha por per­ma­ne­cer en la B Na­cio­nal, el téc­ni­co sos­tu­vo que es así y agre­gó “to­dos son fi­na­les y no­so­tros te­ne­mos que sa­lir a ga­nar to­do. Es­tá bien, de­pen­de mu­cho del ri­val, de nues­tra ac­ti­tud y te­ne­mos que re­ver­tir rá­pi­do es­te tras­pié e ir a All Boys a bus­car los tres pun­tos. Va­mos a pre­pa­rar al equi­po en la se­ma­na pa­ra ir a otra ba­ta­lla; yo es­toy con­fia­do en los ju­ga­do­res, es­tán ha­cien­do bien las co­sas y es­ta vez se per­dió por un de­ta­lle con­tra el pun­te­ro del cam­pe­o­na­to. En lí­ne­as ge­ne­ra­les creo que has­ta tu­vi­mos las me­jo­res si­tua­cio­nes no­so­tros; que fue­ron po­cas, in­si­nua­cio­nes co­mo di­go yo”.



De­ses­ti­mó Ma­yor aven­tu­rar con cuán­tos pun­tos de los que res­tan ju­gar Bo­ca Uni­dos pue­de evi­tar el des­cen­so, “no pien­so más que en All Boys, aho­ra te­ne­mos que ir a ga­nar­le. Hay mu­chos equi­pos que di­vi­den por uno, por dos, por tres. So­mos diez los que es­ta­mos in­vo­lu­cra­dos ahí con el te­ma des­cen­so, tam­bién te­ne­mos que que­dar li­bre. Así que por aho­ra lo in­me­dia­to nos lle­va a pen­sar en All Boys e ir a bus­car los tres pun­tos”.







Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes