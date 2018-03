Baroni: "Tenemos que ir a buscar sí o sí los tres puntos"

El ca­pi­tán Lo­e­nar­do Ba­ro­ni tu­vo un buen de­sem­pe­ño y al fi­na­li­zar el par­ti­do dio su opi­nión so­bre el re­sul­ta­do del en­cuen­tro y an­ti­ci­pó lo que se­rá el jue­go del do­min­go an­te All Boys.

“Le­o” an­ti­ci­pa que el par­ti­do con­tra el “al­bo” de Flo­res­ta, el do­min­go en Bue­nos Ai­res, se­rá di­fí­cil, “es un ri­val com­pli­ca­do que vie­ne de su­mar con­tra uno de los de arri­ba (A­tlé­ti­co Ra­fa­e­la 1-­1), va a ser du­rí­si­mo pe­ro es el mo­men­to de des­con­tar­les a ellos, de arri­mar­nos, creo que es­ta­mos ahí. Te­ne­mos que ir a bus­car sí o sí los tres pun­tos pa­ra que no due­la tan­to es­ta de­rro­ta”.



Al res­pec­to, re­co­no­ció que los com­pli­ca el tras­pié su­fri­do el lu­nes, cuan­do ve­ní­an de lo­grar “un em­pa­te de vi­si­tan­te con­tra un ri­val di­rec­to (In­de­pen­dien­te Ri­va­da­via en Men­do­za), an­tes ha­bí­a­mos su­ma­do de a tres acá tam­bién, el equi­po ve­nía ju­gan­do bien y es­ta vez (an­te Al­do­si­vi el lu­nes) no lo pu­di­mos de­mos­trar an­te un equi­po que fue in­te­li­gen­te, que por mo­men­tos nos ma­ne­jó. Se abrió el par­ti­do con una pe­lo­ta pa­ra­da y des­pués se nos hi­zo di­fí­cil lle­gar al gol”.



Ba­ro­ni con­si­de­ró que en el pri­mer tiem­po los dos equi­pos “por ahí es­ta­ban es­pe­cu­lan­do pa­ra ver qué ha­cía uno y qué ha­cía el otro” y en el se­gun­do, Bo­ca Uni­dos “te­nía la obli­ga­ción de ir pa­ra ade­lan­te, ellos tu­vie­ron la pe­lo­ta, no­so­tros no fui­mos pro­fun­dos de lo­cal que era lo que nos ve­nía dan­do re­sul­ta­dos y es­to es al­go a co­rre­gir, por­que sea el ri­val que se­a, no nos pue­de pa­sar es­to”. Cual­quie­ra sea el re­sul­ta­do, el ca­pi­tán no re­hu­ye ex­po­ner sus apre­cia­cio­nes a la pren­sa.



Pablo Díaz dirige el domingo a Boca Unidos



Pa­blo Dí­az fue de­sig­na­do pa­ra ar­bi­trar el par­ti­do del do­min­go, a las 19:30, por la 19ª fe­cha del tor­neo de la Pri­me­ra B Na­cio­nal de la AFA. La nó­mi­na de ár­bi­tros es la si­guien­te:

Sá­ba­do 17:

15:30 Flan­dria vs De­por­ti­vo Ries­tra (Ju­lio Ba­rra­za)

15:30 Brown de Adro­gué vs Gim­na­sia y Es­gri­ma de Ju­juy (Ya­el Fal­cón Pé­rez)

17:00 Fe­rro Ca­rril Oes­te vs Vi­lla Dál­mi­ne (Ig­na­cio Lu­pa­ni)

17:05 Al­ma­gro vs San Mar­tín de Tu­cu­mán (Na­za­re­no Ara­za)

19:05 Agro­pe­cua­rio Ar­gen­ti­no vs Es­tu­dian­tes de San Luis

Do­min­go 18:

15:30 Gui­ller­mo Brown de Madryn vs Los An­des

16:00 Ju­ven­tud Uni­da de Gua­le­guay­chú vs San­ta­ma­ri­na de Tan­dil (Bru­no Boc­ca)

16:00 Mi­tre (SdE) vs Atlé­ti­co de Ra­fa­e­la (Luis Lo­bo Me­di­na)

18:00 Ins­ti­tu­to vs Nue­va Chi­ca­go (Ge­rar­do Mén­dez Ce­dro)

19:30 All Boys y Bo­ca Uni­dos (Pa­blo Dí­az)

19:30 In­de­pen­dien­te Ri­va­da­via vs Sar­mien­to (A­le­jan­dro Cas­tro)

Lu­nes 19:

21:05 Al­do­si­vi vs Quil­mes (Ra­mi­ro Ló­pez)

Li­bre: De­por­ti­vo Mo­rón



