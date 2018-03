Vegetti: "Quedan cinco finales, vamos a dejar todo"

Después de recibir las felicitaciones de todos sus compañeros y el cuerpo técnico, el delantero de Boca Unidos, Pablo Vegetti dejó traslucir su alegría, “estoy muy contento, era un partido por la pelea abajo, sabíamos que no podíamos perder, teníamos que ganar y nos llevamos tres puntos importantes”.

Cuando le dijimos que fue un factor preponderante en la victoria, el delantero sostuvo que “en el área no hay que dudar, hay que decidir rápido. Obvio, estoy contento, para un delantero siempre es importante convertir. Así que contento, ahora a disfrutar un poco, pero ya pensando en esa otra final que tendremos en Corrientes contra Mitre de Santiago del Estero, que va a ser igual o más difícil que éste que jugamos acá esta noche”.



En cuanto al partido que acababan de ganarle a All Boys, consideró que “fue muy difícil” y que lo jugaron “con mucha inteligencia; sabíamos a lo que veníamos, así que nos vamos muy contentos. Había que correr y había que meter, porque este partido era muy importante para nosotros”. Al momento de responder a la implicancia que podrían tener estos puntos si es que en la fecha siguiente se imponen a Mitre, Vegetti no dudó en señalar que “nosotros tenemos que ganar todo, quedan cinco finales y hay que ganarlas. No hay margen de error”.



Boca Unidos se recuperó rápido de la derrota con Aldosivi y Pablo dijo al respecto, “esto no te da tiempo a lamentarte, tenés que recuperarte enseguida y lo demostramos hoy, así que estoy muy contento”. Antes de despedirse, pidió que la gente de Boca Unidos “acompañe hasta el final, porque sabemos que los vamos a necesitar. Quedan cinco finales y vamos a necesitar de ellos, nosotros dentro de la cancha vamos a dejar todo y ojalá podamos lograr el objetivo”. Después, fue a saludar a familiares y conocidos con una evidente satisfacción por haber cumplido. Volvió a convertir goles, ya lleva 8 en el campeonato y seguramente buscará convertir de nuevo el domingo y en lo que resta del torneo.



