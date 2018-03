Mayor espera la evolución de los lesionados

El plantel de Boca Unidos volvió ayer a las prácticas, aunque los titulares cumplieron solamente tareas regenerativas, mientras que los demás hicieron fútbol contra equipos de las divisiones inferiores.

A Mario Bolatti se lo vio prácticamente sin problemas, como si ya hubiera superado la contractura y llegará sin problemas al partido del domingo a las 19 contra Mitre de Santiago del Estero en nuestra ciudad. En cambio Diego Sánchez Paredes hizo trabajo kinesiológico por la contractura del domingo en el partido con All Boys. El jugador dijo que sintió un leve pinchazo y cuando esto ocurre generalmente implica que hay un microdesgarro, por lo que su presencia ante los santiagueños está en duda.



Recién hoy los jugadores cumplirá una sesión de entrenamiento más exigente en lo físico y entre mañana y el viernes el director técnico Carlos Mayor podría disponer algo de fútbol más formal, probando el posible once inicial en el que en caso de no poder Sánchez Paredes, su reemplazante natural sería Germán Rodríguez Rojas, quien ya jugó el domingo cuando se retiró lesionado el mediocampista correntino.

Echavarría dirigirá



Boca Unidos-Mitre



Pablo Echavarría será encargado de controlar el partido que por la 20ª fecha del torneo de la B Nacional jugarán Boca Unidos y Mitre de Santiago del Estero, el domingo a las 19 en la cancha principal del complejo deportivo “Leoncio Benítez” de ésta Capital. El programa, con sus respectivos árbitros de la 20ª fecha es el siguiente:



Viernes 23

14:00 Deportivo Riestra vs Guillermo Brown de Madryn (Yamil Possi)

Sábado 24

16:00 Villa Dálmine vs Independiente Rivadavia de Mendoza (Nazareno Arasa)

17:05 (TV) Los Andes vs Brown de Adrogué (Bruno Bocca)

19:05 (TV) Sarmiento de Junín vs Aldosivi de Mar del Plata (Pablo Dóvalo)

Domingo 25

15:30 Estudiantes de San Luis vs Flandria (Luis Álvarez)

15:30 Nueva Chicago vs Juventud Unida de Gualeguaychú (Julio Barraza)

17:00 Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs Ferro Carril Oeste (Darío Sandoval)

19:00 Boca Unidos vs Mitre de Santiago del Estero (Pablo Echavarría)

19:00 (TV) San Martín de Tucumán vs Instituto de Córdoba (Maximiliano Ramírez)

19:05 (TV) Atlético Rafaela vs Deportivo Morón (Sebastián Ranciglio)

Lunes 26

20:30 Santamarina de Tandil vs Agropecuario Argentino (Ariel Suárez)



