Vegetti: “Matar o morir, esa es la única que nos queda”

El goleador de Boca Unidos, Pabl Vegetti, dijo que en el empate ante Morón volvieron a regalar un tiempo. Remarcó que tienen que jugar como en la segunda mitad, porque hay que ganar los tres partidos. “Estoy seguro de que los otros van a dejar puntos en el camino y nos vamos a salvar”.

El martes a la noche en Morón, Pablo Vegetti volvió a hacerse presente en la red, al menos para mantener la esperanza que tiene Boca Unidos de permanecer en la Primera "B" Nacional. El empate en un gol no era lo que el equipo correntino fue a buscar al Oeste bonaerense, ya que la necesidad obligaba a sumar los tres puntos. Quizás, por esa razón, las declaraciones de Pablo Vegetti en la transmisión de Radio Continental Corrientes (97.3 Mhz) dejaban traslucir mucha bronca; principalmente, por lo que mostró el equipo en el primer tiempo.

“Nos pasó lo mismo que en Mendoza, regalamos un tiempo. Parece que nos tienen que pinchar para que reaccionemos, no nos tiene que pasar más eso”, manifestó con tono autocrítico el santafesino. Al respecto, el goleador indicó: “Tenemos que concientizarnos más que nada en la semana que dependemos de nosotros y tenemos que salir a jugar siempre los partidos como lo hicimos en el segundo tiempo”. “Sabemos que con diez puntos nos podemos salvar y hoy (por el martes) sacamos uno, así que estamos obligados a ganar lo que nos queda, sabemos que All Boys e Independiente van a perder puntos y nos vamos a salvar. Tenemos que confiar, ser positivos y trabajar”, agregó.



En referencia al partido ante el Gallo, Vegetti manifestó: “Lo fuimos a buscar, es lo que planteamos en la semana, después no sé qué nos pasa. Parece que nos cuesta, somos un equipo al que siempre de entrada le hacen un gol”. “Sabemos que no podemos cometer errores porque nos llegan una vez y nos marcan, que adelante no podemos errar, y esas cosas nos siguen pasando. Tenemos que ajustar más y estar más firmes”, continuó Vegetti con la autocrítica.



El delantero agregó: “No tenemos que cometer errores. En el primer gol (de Morón) cometimos uno y lo pagamos caro, entonces no tenemos que ser tan bolud..., ajustar esas cosas y salir a ganarlo. Ni quince, ni veinte minutos, todo el partido tenemos que jugarlo como al inicio del segundo tiempo. Matar o morir, esa es la única que nos queda”, arengó. “De local tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan, y en Quilmes jugar con la desesperación de ellos y ganarles también. Tenemos que asegurar esos nueve puntos, darnos cuenta de que dependemos solamente de nosotros, porque lo hemos demostrado”, expresó.



Acerca del próximo compromiso, que se jugará el próximo lunes a las 21.05 en el estadio del barrio 17 de Agosto, Vegetti señaló: “Rafaela va a ser un rival duro también, pero nosotros tenemos que hacerlo fácil. Salir a buscarlo de entrada, comerlos, hacerles un gol, dos, tres. Somos un equipo que genera, pero cuando se lo propone”. “Necesitamos mucho de Chicho (Herrera), de Diego (Sosa), son jugadores muy desequilibrantes que cuando están bien, en el equipo se nota. Hoy Malevo (Ferreyra) entró muy bien, (Gabriel) Morales también. Necesitamos de todos, y dar todo.



Con todos bien de la cabeza, pensando que somos necesarios, y ante Morón eso se demostró. Con muchos cambios por los jugadores lesionados, los que entraron respondieron”, comentó. Consultado por cómo se encuentra el plantel, Vegetti respondió: “Estamos bien, se lo ve bien al grupo y eso es bueno”. Por último, el goleador añadió que “ahora tenemos que descansar y trabajar durante la semana pensando en que a Rafaela lo vamos a pasar por arriba”.



