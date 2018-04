Curupay juega la primera semifinal ante Don Orione

El equipo de Domingo Centurión será anfitrión hoy en cancha de Huracán Corrientes. El partido comenzará a las 16:30, con arbitraje del posadeño Rioja Fanco. El “maderero” presentará dos cambios obligados.

Con la pre­mi­sa de ga­nar, Cu­ru­pay re­ci­bi­rá hoy a Don Orio­ne de Ba­rran­que­ras, en el co­te­jo de ida de una de las se­mi­fi­na­les de la lla­ve As­cen­so 1 en la Re­gión Li­to­ral Nor­te del Fe­de­ral C. El en­cuen­tro ten­drá lu­gar en can­cha de Hu­ra­cán Co­rrien­tes, a par­tir de las 16:30 hs con el ar­bi­tra­je de Se­bas­tián Rio­ja Fan­co, quien es­ta­rá se­cun­da­do por Ja­vier Lutz y San­tia­go Gó­mez (ter­na po­sa­de­ña).



El equi­po co­rren­ti­no, di­ri­gi­do por Do­min­go Cen­tu­rión, vie­ne de eli­mi­nar por pe­na­les a In­de­pen­dien­te de Fon­ta­na y pa­ra el due­lo de hoy ten­drá dos ba­jas. Es que en la re­van­cha de aque­lla se­rie an­te los for­mo­se­ños, fue­ron ex­pul­sa­dos Héc­tor Mo­rei­ra y Gui­ller­mo Ba­rre­to. Los ele­gi­dos, en­ton­ces, pa­ra com­ple­tar el on­ce ti­tu­lar del “ma­de­re­ro” fue­ron Jo­sé Mon­zón en la úl­ti­ma lí­nea y Die­go Mon­zón co­mo acom­pa­ñan­te de ata­que de An­to­nio Bá­ez.



“Sa­be­mos que ne­ce­si­ta­mos el triun­fo, aun­que esa bús­que­da no nos tie­ne que po­ner lo­cos. Con el 1-­0 y so­bre to­do el ce­ro en nues­tro ar­co, es­ta­rí­a­mos con­ten­tos. Más allá que no in­flu­ya el gol de vi­si­tan­te, es im­por­tan­te pa­ra la con­fian­za del equi­po que no nos con­vier­tan”, di­jo en la pre­via Cen­tu­rión. “E­so nos per­mi­ti­ría ir a ju­gar más tran­qui­los la re­van­cha en Ba­rran­que­ras”, ad­mi­tió el en­tre­na­dor de Cu­ru­pay, quien con­fía en la ga­rra y el jue­go que pue­den ex­hi­bir sus di­ri­gi­dos. Por la otra “se­mi” de es­ta lla­ve, cho­ca­rán hoy en Vi­lla Ánge­la el lo­cal Spor­ti­vo Es­pa­ñol y Fa­lu­cho de Ge­ne­ral San Mar­tín, des­de las 17, con el con­tra­lor de Mil­ton Van Lier­de.



San Ramón com­pli­ca­do



Por la lla­ve As­cen­so 2, San Ra­món de Go­ya que­dó bas­tan­te com­pli­ca­do al ser go­le­a­do ayer por Es­tu­dian­tes de Re­sis­ten­cia, que se im­pu­so 4-­0 en la ca­pi­tal cha­que­ña y prác­ti­ca­men­te li­qui­dó la eli­mi­na­to­ria. De no lo­grar re­ver­tir­lo co­mo lo­cal San Ra­món, en la fi­nal por un as­cen­so Es­tu­dian­tes en­fren­ta­rá al ga­na­dor del cru­ce en­tre Mi­tre de Po­sa­das y De­por­ti­vo El Tim­bó de Puer­to Ri­co, que ga­ran­ti­zan un re­pre­sen­tan­te mi­sio­ne­ro en la de­fi­ni­ción.



