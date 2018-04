Boca Unidos deberá estar atento a los partidos del fin de semana

Es­te fin de se­ma­na Bo­ca Uni­dos ten­drá fe­cha li­bre y se­gu­ra­men­te se­gui­rá con aten­ción los par­ti­dos de la 23ª fe­cha del tor­neo de la Primera "B" Na­cio­nal, te­nien­do en cuen­ta que es­ta­rá a la ex­pec­ta­ti­va de los re­sul­ta­dos, so­bre to­do de los equi­pos que es­tán en la zo­na ame­na­zan­te del des­cen­so.

Por ejem­plo, uno de ellos, All Boys, se me­di­rá con Gim­na­sia y Es­gri­ma de Ju­juy en Flo­res­ta. Es­tu­dian­tes de San Luis vi­si­ta­rá a Fe­rro Ca­rril Oes­te. En otro en­cuen­tro que in­te­re­sa so­bre­ma­ne­ra a Bo­ca Uni­dos, en Gua­le­guay­chú el lo­cal Ju­ven­tud Uni­da re­ci­bi­rá a Ins­ti­tu­to de Cór­do­ba. En tan­to que, In­de­pen­dien­te Ri­va­da­via re­ci­bi­rá en Men­do­za al vir­tual­men­te des­cen­di­do De­por­ti­vo Ries­tra y Nue­va Chi­ca­go vi­si­ta­rá a Brown de Madryn.



Pe­o­res pro­me­dios



Nue­va Chi­ca­go1.302

Ju­ven­tud Uni­da de Gua­le­guay­chú 1.294

In­de­pen­dien­te Ri­va­da­via de Men­do­za 1.289

All Boys 1.265

Bo­ca Uni­dos1.263

Es­tu­dian­tes de San Luis 1.234

Flan­dria 1.215

Quil­mes 1.190

De­por­ti­vo Ries­tra 0.761



Programa de la 23ª fecha:

Sá­ba­do 14

13:05 All Boys vs Gim­na­sia de Ju­juy (Ju­lio Ba­rra­za)

16:30 Fe­rro Ca­rril Oes­te vs Es­tu­dian­tes de San Luis (Fa­bri­cio Llo­bet)

17:05 Al­do­si­vi vs Los An­des (Ma­xi­mi­lia­no Ra­mí­rez)

Do­min­go 15

14:35 (TV) Flan­dria vs San Mar­tín de Tu­cu­mán (Pa­blo Dó­va­lo)

15:30 Brown de Adro­gué vs San­ta­ma­ri­na de Tan­dil (Se­bas­tián Ran­ci­glio)

15:30 Brown de Puer­to Madryn vs Nue­va Chi­ca­go (Pe­dro Ar­ga­ña­raz)

16:00 Ju­ven­tud Uni­da de Gua­le­guay­chú vs Ins­ti­tu­to (Na­za­re­no Ara­sa)

17:00 Mi­tre (SdE) vs Dál­mi­ne (Ge­rar­do Mén­dez Ce­dro)

17:45 In­de­pen­dien­te Ri­va­da­via vs Ries­tra (A­le­jan­dro Cas­tro)

Lu­nes 16

20:00 Mo­rón vs Sar­mien­to (Luis Álva­rez)

20:00 Agro­pe­cua­rio vs Al­ma­gro (Lu­cas Co­me­sa­ña)

21:05 (TV) Ra­fa­e­la vs Quil­mes (Pa­blo Dí­az)



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes