Como será el Torneo Regional Federal Amateur

Dos categorías desaparecieron del mapa futbolístico argentino, principalmente aquellas que reunían a los equipos mal llamados del interior. Todo se resumió a un Regional que comenzará como un provincial y al cabo de ella otorgará cuatro plazas al Federal A.

Di­cen que ya no hay mar­cha atrás, que la de­ci­sión del Con­se­jo Fe­de­ral, que con­tó el apo­yo uná­ni­me de to­dos los pre­sen­tes y por en­de que­dó ofi­cial­men­te con­fir­ma­da la re­es­truc­tu­ra­ción del fút­bol del in­te­rior, la que po­dría ser re­su­mi­da en 10 pun­tos.



1) Chau Fe­de­ra­les B y C. El prin­ci­pal pun­to de es­ta re­for­ma ra­di­ca en la eli­mi­na­ción de es­tos dos tor­ne­os y su re­em­pla­zo por el Tor­neo Re­gio­nal Fe­de­ral Ama­teur. El mis­mo, sal­vo en su pri­me­ra edi­ción (2019), con­ta­rá só­lo con la par­ti­ci­pa­ción de uno o dos re­pre­sen­tan­tes de ca­da una de las 223 li­gas lo­ca­les y otor­ga­rá cua­tro as­cen­sos al Tor­neo Fe­de­ral A.



2) Una ex­cep­ción pa­ra el pri­mer Re­gio­nal Fe­de­ral Ama­teur (2019). Ade­más de los re­pre­sen­tan­tes de las li­gas lo­ca­les, ten­drán de­re­cho a dis­pu­tar­lo, por úni­ca vez, los 140 clu­bes que con­ser­va­ron su pla­za en el Fe­de­ral B 2017 y los 16 que as­cien­dan en el Fe­de­ral C 2018, ac­tual­men­te en dis­pu­ta, y es­tos 156 equi­pos co­men­za­rán su par­ti­ci­pa­ción más ade­lan­te que los cla­si­fi­ca­dos des­de las li­gas (a­rran­ca­rí­an en 16a­vos de fi­nal, evi­tan­do la fa­se de gru­pos). Tam­bién co­rre­rán es­ta suer­te los des­cen­di­dos del Fe­de­ral A 2018 (ver pun­to 5).



3) Las li­gas su­ben un es­ca­lón. Al re­em­pla­zar­se dos tor­ne­os (los Fe­de­ra­les B y C) por uno so­lo (el Re­gio­nal Fe­de­ral Ama­teur), las li­gas lo­ca­les pa­sa­rán a ser la 5´ di­vi­sión del fút­bol ar­gen­ti­no pa­ra los clu­bes in­di­rec­ta­men­te afi­lia­dos. La pi­rá­mi­de que­da­rá con­fi­gu­ra­da de la si­guien­te ma­ne­ra: Su­per­li­ga (1´ di­vi­sión), B Na­cio­nal (2´ di­vi­sión -­torneo que tam­bién po­dría su­frir im­por­tan­tes mo­di­fi­ca­cio­nes, ya que se ana­li­za di­vi­dir­lo en­tre “Me­tro” e “In­te­rior”), Fe­de­ral A (3´ di­vi­sión), Re­gio­nal Fe­de­ral Ama­teur (4´ di­vi­sión), Li­gas lo­ca­les (5´ di­vi­sión).



4) ¿Qué pa­sa­rá con el Fe­de­ral A? No su­fri­rá mo­di­fi­ca­cio­nes tan sus­tan­cia­les, aun­que pa­sa­rán a dis­pu­tar­lo me­nos equi­pos: 32 (hoy son 39). Eso sí: se­rá la úl­ti­ma ca­te­go­ría pa­ra los equi­pos del in­te­rior que ten­drá pla­zas fi­jas, ya que en el es­ca­lón in­me­dia­ta­men­te in­fe­rior es­ta­rá el men­cio­na­do Tor­neo Re­gio­nal Fe­de­ral Ama­teur, pa­ra el cual los equi­pos de­be­rán cla­si­fi­car­se año tras año des­de sus li­gas.



5) ¿A dón­de se des­cen­de­rá des­de el Fe­de­ral A? Los equi­pos que pier­dan la ca­te­go­ría ten­drán de­re­cho a ju­gar el Re­gio­nal Fe­de­ral Ama­teur la tem­po­ra­da si­guien­te. Y en ca­so de no lo­grar el as­cen­so, pa­ra vol­ver a dis­pu­tar­lo de­be­rán ga­nar­se el cu­po en sus res­pec­ti­vas li­gas lo­ca­les (lo mis­mo que ocu­rría has­ta aho­ra con el des­cen­so del Fe­de­ral B al Fe­de­ral C).



6) ¿Quié­nes cla­si­fi­ca­rán al Re­gio­nal Fe­de­ral Ama­teur? Ob­ten­drán una pla­za pa­ra ca­da tor­neo las li­gas que cuen­ten en­tre 10 y 19 equi­pos y dos pla­zas aque­llas con 20 o más equi­pos. Los cu­pos po­drán ser ob­te­ni­dos por los clu­bes só­lo me­dian­te la vía de­por­ti­va, a tra­vés de un sis­te­ma anual cla­si­fi­ca­to­rio es­pe­cí­fi­co en ca­da li­ga. Tam­bién ha­brá cu­pos pa­ra las Unio­nes Re­gio­na­les (re­em­pla­zan los cu­pos de las Li­gas) y las Fe­de­ra­cio­nes. Un ejem­plo sen­ci­llo: en una li­ga de 15 clu­bes (un cu­po) que tie­ne dos tor­ne­os por año, Aper­tu­ra y Clau­su­ra, la pla­za al Re­gio­nal Fe­de­ral po­dría po­ner­se en jue­go en una su­per­fi­nal en­tre los dos cam­pe­o­nes de di­cho año.



7) ¿Có­mo se­rá la for­ma de dis­pu­ta del Re­gio­nal Fe­de­ral? Ten­drá una pri­me­ra eta­pa di­vi­di­da en gru­pos de en­tre seis y 10 equi­pos, y lue­go ha­brá pla­yoffs has­ta el fi­nal. Res­pe­ta­rá la re­gio­na­li­za­ción que se ve­nía im­ple­men­tan­do en los Fe­de­ra­les B y C.



8) 140 clu­bes sin com­pe­ten­cia en 2019. Con es­tos cam­bios con­fir­ma­dos, los 140 equi­pos que con­ser­va­ron su pla­za en el úl­ti­mo Fe­de­ral B no ju­ga­rán nin­gún tor­neo de As­cen­so en lo que res­ta de 2018 (sí Co­pa Ar­gen­ti­na, los po­cos que se cla­si­fi­ca­ron o aún tie­nen chan­ces de ir al cua­dro prin­ci­pal).



9) De la Li­ga lo­cal al fút­bol pro­fe­sio­nal, en un año y me­dio. Con el nue­vo sis­te­ma del fút­bol del in­te­rior, el ca­mi­no des­de las li­gas ha­cia el Fe­de­ral A se­rá más di­rec­to ¿Qué ha­brá que ha­cer pa­ra lle­gar a di­cha ca­te­go­rí­a? Ga­nar un cu­po al Re­gio­nal Fe­de­ral Ama­teur en la Li­ga lo­cal y lo­grar el as­cen­so en es­te tor­ne­o, que se ju­ga­rá en la pri­me­ra par­te de ca­da año. Has­ta aho­ra, es­te mis­mo tiem­po de­mo­ra­ba lle­gar de la Li­ga lo­cal al Fe­de­ral B.



10) El ob­je­ti­vo de fon­do, for­ta­le­cer las li­gas. El pro­pó­si­to de es­ta re­for­ma con­sis­te en je­rar­qui­zar las li­gas lo­ca­les, las cua­les per­die­ron im­por­tan­cia pa­ra los clu­bes de­bi­do a va­rios fac­to­res: la enor­me can­ti­dad de equi­pos ju­gan­do tor­ne­os fe­de­ra­les, las cons­tan­tes in­vi­ta­cio­nes a los mis­mos, cau­san­tes de la fal­ta de im­por­tan­cia de­por­ti­va de los tor­ne­os de li­ga (¿pa­ra qué ma­tar­se en la li­ga lo­cal si des­pués las pla­zas a los fe­de­ra­les se po­dí­an con­se­guir en los es­cri­to­rios?), la fal­ta de criterio para asignar cupos al Federal C (incluso equipos de segunda división de ligas locales han jugado algún que otro Federal C), etc. Desde ahora, se supone, será primordial ganarse en la cancha la plaza al Regional Federal. Por el bien del fútbol, que así sea de una vez.



