Este sábado inicia el Torneo de "Preparación"

El sábado comenzará la temporada 2018 de la Liga Correntina de Fútbol, con el torneo “Preparación” que adquiere más relevancia para los clubes de primera B ya que se jugará en dos zonas y los dos primeros de cada una de ellas ascenderán a primera A. El ganador de la categoría clasificará al cuadrangular final que consagrará al campeón de la temporada.

Programa de partidos:

Sábado 21

Cancha de Alvear:

16:00 San Marcos vs Curupay (1a A Zona B)

Cancha de Libertad:

14:00 Popular vs Deportivo Empedrado (1a B Zona B)

16:00 Sportivo Corrientes vs Juventud Naciente (1a A Zona B)

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá vs Ferroviario (1a A Zona A)

Domingo 22

Cancha de Alvear:

14:00 Quilmes vs Robinson (1a B Zona A)

16:00 Mandiyú vs Huracán Corrientes (1a A Zona A)

Cancha de Libertad:

14:00 Camba Cuá vs Defensores de Torino (1a B Zona A)

16:00 San Jorge vs Libertad (1a B Zona B)

Miércoles 25

Cancha de Boca Unidos:

15:30 Soberanía vs Boca Unidos (1a A Zona A)



