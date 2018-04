Quién se hará cargo de la deuda de Mandiyú

No correspondería que el Gobierno de la Provincia vuelva a poner dinero para tapar el desmanejo de quienes estuvieron al frente del club. No puede ser que nadie rinda cuenta sobre cómo se manejó la plata que mes a mes le llegaba.

No es una noticia nueva, más bien ya dimos cuenta de ella hace un tiempo atrás. Lo nuevo sería ahora que los jugadores siguen en la dulce espera por cobrar lo que se le adeuda y que en la teoría el club estaría acéfalo. Pero de todo lo otro ya lo publicamos, dijimos que la deuda del Deportivo Mandiyú en su breve paso por el torneo Federal A dejó un déficit que supera los tres millones de pesos, que tiene varios acreedores que hoy esperan que se cumpla con lo comprometido.



Los jugadores, uno de los acreedores que tiene la dirigencia del Deportivo Mandiyú, dicen ser quienes redactaron una nota e hicieron llegar a los distintos medios en la que plantean la situación por la que están atravesando, en la que señalan entre otras cosas la difícil situación económica por la que están pasando y no encuentran respuesta por parte de quienes son, o serían, los que manejan el club. Decimos dicen ser porque la misiva lleva solo como firma: “El plantel deportivo de fútbol profesional del Club Deportivo Mandiyú”, aunque en las últimas horas varios jugadores salieron a ratificar lo que la misma dice.



Esta es una de las patas de esta mesa de acreedores que tiene hoy Mandiyú, otra sería el Club Atlético Huracán Corrientes, al que le adeudan por el alquiler del estadio. Pero estos, de acuerdo a lo que se pudo saber, esperan porque saben que tarde o temprano volverán a necesitar del mismo y entonces llegará el momento en que deberán regularizar su situación o no tendrán escenario para jugar.



También hay deudas con los propietarios de los departamentos que se alquilaron para alojar a los jugadores foráneos, los que fueron amueblados, y según se dice le han ofrecido a los jugadores que tomen el mobiliario como parte de lo adeudado. La Policía de la provincia es la cuarta pata de la mesa de acreedores, pero ésta, como Huracán, saben que algún día deberán pagar lo adeudado si quieren tener el servicio que desde el Consejo Federal le exige para cada uno de los partidos.



Esta es una parte de la historia, podemos decir la que ya sabíamos. No hay nada nuevo, solo que esta vez los jugadores decidieron hacer público el pedido de que se le pague lo que le deben. La otra parte de la historia dice que Juan Ignacio Igarzabal, presidente de Deportivo Mandiyú, ya habría renunciado al cargo, pero no así quienes lo secundaban: Gonzalo Saravia y Carlos Báez Dacunda, todos responsables en mayor o menor medida de lo sucedido en la institución.



Entonces, ¿quién se hace cargo del muerto?. Se dice que el Gobierno Provincial sigue de cerca lo que sucede en el “mundo Mandiyú”, y que está proyectando una intervención, nombrando a alguien como José María Beigbeder que ya formó parte de esto y que en un momento quisieron venderlo (como espejitos de colores) como el cambio. Ese que nunca se dio, porque los que vinieron fueron más de lo mismo, siguieron llevando adelante las prácticas que tanto cuestionaron a quienes lo precedieron: improvisación sin proyectos. Y se terminó pagando el mismo costo de antes, descensos, sin dejar nada para el futuro.



Por eso la pregunta del millón es ¿quién se hace cargo del muerto?. Será el Gobierno el que deberá salir nuevamente a tirar un salvavidas a estos jugadores que reclaman con justa causa que le paguen lo que se le adeuda. Pero entonces, que hizo esa dirigencia, que está o se fue, con la plata que durante todo este tiempo le llegó desde el gobierno de la provincia para financiar la participación del equipo en el pasado torneo Federal A. Alguien tiene que rendir cuenta y decir en qué se gastó el casi un millón cuatrocientos mil pesos que por mes ingresaba al club, durante la participación de éste en el citado certamen.



Ya cuando la primera parte del torneo estaba por llegar a su fin, una parte de la dirigencia comenzó a pedir rendición de cuentas a quien manejaba con cierto autoritarismo el Deportivo Mandiyú. Se pusieron paños de agua fría y se pensó que no era momento para ello, que el equipo no podía salir de foco, que la mente de todos debía estar enfocada en un solo objetivo que era el de mantenerlo en la categoría. Pero ello no se logró y luego salió a la luz la abultada deuda que había.



Alguien tiene que hacerse cargo del muerto, y no corresponde que se lo transfieran al Gobierno de la Provincia, porque este cumplió con su compromiso de apoyar la participación de Mandiyú en el torneo, por ende lo lógico sería que quienes estuvieron a cargo del club se hagan cargo de él. Que presenten una rendición de cuentas como corresponde cuando se administra plata que no es de uno. Es la única manera de saber cómo se manejo y que uso se hizo del dinero que se le entregó, ese que en definitiva es de todos los correntinos que de una u otra manera aportaron para que Mandiyú juegue el Federal A.



Señores háganse cargo del muerto, y lo correcto sería que con su patrimonio respalden si los números no cierran a la hora de una rendición de cuentas. El Gobierno ya dio lo que tenía que dar, y si se le debe a los jugadores, club Huracán, propietarios de departamentos y Policía, entre otras cosas, sean los dirigentes quienes se hagan cargo de saldar lo que se debe. Por último, desde el Gobierno se habla de nombrar una Comisión Normalizadora, es difícil saber, hoy como están dadas las cosas, si ello traerá una solución, porque significará que el estado provincial deba seguir controlando los destinos del club y además hacerse cargo de la “herencia” que le dejó quienes estuvieron al frente. Los jugadores y demás acreedores esperan una respuesta y todas las miradas apuntan a un solo lado, como siempre, como antes, dando para que unos pocos se diviertan.



