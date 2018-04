Cambá Cuá apuesta a volver rápidamente a la “A”

Con Osvaldo Rodríguez como nuevo entrenador, Cambá Cuá tiene como principal objetivo regresar a la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol. El conjunto cambacuacero debutará este domingo ante Defensores de Torino.

El 2018 comenzó con un nuevo e inmediato desafío para el Club Social y Deportivo Cambá Cuá que será el Torneo Primera División “B” liguista pero que en esta oportudidad será en un formato reducido que otorgará cuatro ascensos a la máxima categoría: se trata de una competencia que se disputará en tan sólo cinco fechas y que se definirá en poco más de un mes. Ante la premisa de rearmarse y ser uno de los protagonistas en los campeonatos oficiales de la Liga Correntina de Fútbol de este año, la primera división del conjunto cambacuacero cuenta con un nuevo cuerpo técnico encabezado por el DT Osvaldo Rodríguez, quien manifestó que el principal objetivo será obtener el ascenso en el “torneo express” mediante un equipo que tendrá una impronta ofensiva y de buen juego y luego mantener el plantel para el segundo semestre.



Rodríguez, que es acompañado por el ayudante de campo Ricardo Echeverría y los preparadores físicos Francisco Gamarra y Gustavo Sosa, junto al utilero Antonio, destacó el trabajo que se realiza en Cambá Cuá desde hace varios años, el apoyo dirigencial y también señaló la importancia de contar con un plantel compuesto por jugadores jóvenes de las inferiores y personas fogueadas en competencias federales y regionales.



- ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de Cambá Cuá?



Desde que llegué me sentí muy cómodo porque son pocos los clubes que trabajan con la constante colaboración y participación activa de los integrantes de la Comisión Directiva; durante la semana siempre están presentes en las actividades del club. En la parte humana me encontré con un grupo de dirigentes jóvenes comprometido con el club, que tienen buenas ideas y buenas intenciones, y espero que el trabajo que están realizando sirva para promover a los chicos del club y que lleguen a niveles altos de competencia. En cuanto al plantel tengo un equipo con un mix de jóvenes y gente con experiencia tanto en la liga como en Torneos Federales B y C y que se complementan muy bien.



En los primeros días de marzo Cambá Cuá comenzó con una fuerte pretemporada donde Rodríguez comenzó a delinear el plantel en base a los objetivos propuestos por el cuerpo técnico. A los intensos trabajos de puesta a punto en lo físico encarados por el profe Gamarra, le siguieron algunas pruebas futbolísticas con equipos locales.



- ¿Cómo fueron los trabajos de pretemporada y el rodaje antes del inicio del torneo?



En la parte física el profe Gamarra viene trabajando muy bien y en los últimos días de cara al inicio del torneo vamos a enfocarnos en tareas de velocidad y reacción. En cuanto a lo táctico y técnico, en estos días iremos definiendo el equipo principal para meternos de lleno en el campeonato. También hicimos un par de partidos amistosos contra equipos liguistas y un partido más serio contra Curupay, que venía con muy buen rodaje en el Federal C y estaban aceitados en competencia, donde ellos no fueron tan superiores y estuvimos a la altura del encuentro, por lo que fue un balance positivo para nosotros pensando en lo que va a ser el torneo.



En el “torneo express” que comenzará el próximo fin de semana, y donde Cambá Cuá formará parte de la Zona A junto a Defensores de Torino, Villa Raquel, Quilmes, Santa Catalina y Robinson, Rodríguez manifestó que el objetivo de su equipo será ser protagonista con una identidad de juego particular y obtener el ascenso que le permita jugar en la máxima división liguista durante el segundo semestre del año.



“Nuestro objetivo principal es el ascenso porque es un torneo corto donde en cuatro o cinco fechas se define quien sube a la Primera División A y con el sistema nuevo liguista en dos meses ya estás jugando en una nueva categoría. Con estos jugadores estamos en condiciones de hacerle fuerza a cualquier equipo de la liga y otros de nuestros objetivos es mantener el plantel competitivo durante todo el año ya que la Comisión Directiva hizo un gran esfuerzo para traer refuerzos de categoría, y hay jugadores que están comprometidos con permanecer en Cambá Cuá hasta fin de año”.



Fuente: prensa Cambá Cuá



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes