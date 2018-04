Se levanta el telón de temporada 2018 del fútbol local

Esta tarde con cuatro partidos en tres escenarios comenzará el torneo “Preparación” que abrirá la temporada 2018 de la Liga Correntina de Fútbol.

El torneo Preparación será el primero de un año intenso en cuanto a actividad futbolera. Lo más saliente de la jornada inaugural será el choque entre el bicampeón capitalino, Curupay enfrentando al debutante en la división de elíte, San Marcos. El juego se disputará en cancha de Alvear desde las 16.



A su vez, en el estadio de Libertad se producirá la presentación de Sportivo Corrientes con Juventud Naciente y el restante cotejo se disputará en el Interior; Mburucuyá será local en su reducto de Ferroviario Corrientes. La primera fecha se completará entre mañana y el miércoles en la A.



En tanto en la divisional de ascenso, certamen que ofrece un condimento especial por los cuatro ascensos que otorgará el Preparación (los dos primeros de las dos zonas en que fue dividida la competencia) para elevar la cantidad de clubes en Primera A a partir del Torneo Oficial, se jugará entre hoy y mañana en distintos escenarios.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Alvear:

16:00 San Marcos vs Curupay (1a A Zona B)

Cancha de Libertad:

14:00 Popular vs Deportivo Empedrado (1a B Zona B)

16:00 Sportivo Corrientes vs Juventud Naciente (1a A Zona B)

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá vs Ferroviario (1a A Zona A)

Mañana:

Cancha de Alvear:

14:00 Quilmes vs Robinson (1a B Zona A)

16:00 Mandiyú vs Huracán Corrientes (1a A Zona A)

Cancha de Libertad:

14:00 Camba Cuá vs Defensores de Torino (1a B Zona A)

16:00 San Jorge vs Libertad (1a B Zona B)

Miércoles 25

Cancha de Boca Unidos:

15:30 Soberanía vs Boca Unidos (1a A Zona A)



