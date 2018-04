Curupay superó a San Marcos en el debut

Se pusó en marcha el Torneo Preparación de la Liga Correntina de Fútbol, donde Curupay mostró su chapa de candidato al superar a San Marcos por 2 a 0. En tanto que Mburucuyá derrotó a Ferroviario y Sportivo le ganó a Juventud Naciente.

Curupay lo definió en la primera media hora del juego. En ese segmento consiguió los dos goles y embolsilló el triunfo. Un gran porcentaje para que el "maderero" gane en la fecha inaugural, es de los jugadores de San Marcos, se cansaron de desperdiciar oportunidades ante la valla defendida por Daniel López y cuando el golero no podía hacer nada estuvieron sus compañeros para salvar las situaciones como los casos de Johan Báez y Héctor Moreira.



San Marcos le respetó mucho a Curupay en el inicio del juego y lo pagó muy caro. Cuando reaccionó no pudo achicar, al menos, el marcador. Por lo que creo en materia ofensiva mereció al menos repartir puntos. El segundo tiempo no pasó gran cosa. Curupay de contragolpe pudo aumentar y San Marcos no supo descontar.



En cancha de Libertad, ganó Sportivo Corrientes. Con el gol del "chori" José María Domínguez, en la etapa complementaria, le alcanzó para superar a Juventud Naciente. En tanto en el Interior provincial, Mburucuyá se hizo fuerte en su escenario para vencer a Ferroviario Corrientes por 3 a 1. Buen comienzo para la "M" con la conducción de Javier Klos. Un solo partido de la Primera B se disputó ayer, en cancha de Libertad empataron en un tanto por bando Deportivo Popular con el Deportivo Empedrado.



Síntesis de los partidos:

San Marcos (0): Daniel Fernández; Ramón Morales, Franco Benítez Tabarez, Carmelo Gómez y Mario Alfonso; Rodrigo Barrios, Germán López y Carlos Fernández Urdapilleta; Carlos Estigarribia; Sergio Barrios y Alexis Estigarribia. DT: Roberto Estigarribia.

Curupay (2): Daniel López; Johan Báez, Esteban Valenzuela, Héctor Moreira y Jorge Alegre González; Marco Giménez, Emilio Canteros, Darío Ramírez y Cristian Medina; Nicolás Segovia y José Monzón. DT: Domingo Centurión.

Goles: 20’ José Monzón y 28’ Marcos Giménez ambos para Curupay.

Cambios: 45´ Cristian Gómez por Alegre González (C), 52’ Diego Armando Ortiz por Fernández Urdapilleta (SM), 65’ David Saucedo por C. Gómez (SM) y Leandro Centurión por E. Canteros (C), 72’ Santiago Rodríguez por J. Monzón -lesionado- (C) y 82’ Ever Estigarribia por C. Estigarribia (SM).

Expulsados: 45’ M. Giménez (C); 72’ F. Benítez Tabarez (SM).

Cancha: Alvear.

Árbitro: Javier Magnago.



Sportivo (1): Iván Ifrán; Roque Montejano, Mauricio Martínez, Juan Encinas y Juan César Araujo; Elvio Ríos, David Ugolini, David Falcón y Enzo Gauto; José María Domínguez y Emanuel Molina. DT: José Urquidiz.

Juventud Naciente (0): Leandro Saux; Nahuel Maidana, Carlos Ferrer, Eduardo Billordo y Sebastián Sena; Cristian Ojeda, Cristian Brugger, Gonzalo Ojeda y Miguel Torres; Diego Valenzuela y Jeremías Candia. DT: César Sena.

Gol: 52’ José María Domínguez (S).

Cambios: 67’ Ariel Chapo por E. Ríos (S), 69’ Adrián Bejarano por M. Torres (JN), 79’ José Méndez por E. Gauto (S), 83’ Gustavo Torres por N. Maidana (JN).

Cancha: Libertad.

Árbitro: Rosana Ojeda.



Mburucuyá (3): Gonzalo Miguel; Rubén Monzón, Juan Romero, Marcos Escalante y Marcos Ojeda; Víctor Montenegro, Juan Fernández y Víctor Galarza; Lisandro Ríos; Pablo Sandoval y Héctor Duete. DT: Javier Klos.

Ferroviario (1): Enzo Almirón; Maximiliano Bunetti, Gonzalo Gimenez, José Fernández y Alán Vargas; Gabriel Fleitas, Osvaldo Chávez y Juan Miérez; Facundo Escalante; Martín Kuchack y Ramón Mambrín. DT: Ramón Centeno.

Goles: Héctor Duete (29 y Lisandro Ríos (M); Osvaldo Chávez (F).

Expulsado: 69' Juan Miérez (F).

Cancha: Mburucuyá.

Arbitro: Pedro Bealzotti.



Popular (1): Facundo Orzuza; Juan Ramírez, Angel Barrios, Enzo Fernández y Gustavo López; Carlos Ojeda, Miguel Romero, JUlian Silva y Santiago Britez; Juan Céspedes y Luis Araujo. DT Gabriel Cardozo.

Empedrado (1): Alejandro Barriola Abad; Juan Hernández, Javier Rivarola, Arnaldo Saucedo y Rubén González; Carlos Segovia, Wilfredo Saucedo, Damián Quintana y Ivo Acerbis; Jorge Zalazar y Edaurdo Cardozo. DT Alejandro Gauna.

Goles: 79' Eduardo Cardozo (DE) y 92' Santiago Britez (DP).

Cambios: 36' José Canteros por Zalazar (DE) lesionado; 45' Francisco Flores por Céspedes (DP); 58' Luis Sena por Quintana (DE) 67' Matías Romero por Rivarola (DE); 74´ Axel Ayala por Romero (DP).

Cancha: Libertad.

Arbitro: Sandro Benítez.



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Alvear:

14:00 Quilmes vs Robinson (1a B Zona A)

16:00 Mandiyú vs Huracán Corrientes (1a A Zona A)

Cancha de Libertad:

14:00 Camba Cuá vs Defensores de Torino (1a B Zona A)

16:00 San Jorge vs Libertad (1a B Zona B)

Miércoles 25

Cancha de Boca Unidos:

15:30 Soberanía vs Boca Unidos (1a A Zona A)



