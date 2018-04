Gran victoria de Mandiyú ante Huracán Corrientes

En partido de alto contenido emotivo, Mandiyú derrotó 3-2 a Huracán y picó en punta en la competitiva Zona A del torneo de Primera A, organizado por la Liga Correntina de Fútbol.

El juego tuvo dominio cambiante en el marcador y terminó premiando al “albo”, que se adelantó con el gol de Nahuel Peñalver en su primera llegada a fondo y luego lo pudo revertir con “doblete” de Carlos Rolón Segovia. En el medio, Huracán se puso transitoriamente al frente con las anotaciones de Alexis Cañete, cuando se moría el primer tiempo, y Pablo Vargas Estepa, al minuto de iniciado el complemento. El “azulgrana” terminó con diez por la expulsión de Gonzalo Gómez (doble amarilla) promediando la segunda etapa.



Huracán intentó ser algo más prolijo en el armado pese a las imperfecciones del terreno en cancha de Alvear, con la calidad de Portillo como eje de las ofensivas. Sin embargo, en la primera acción asociada, Mandiyú no perdonó. Iban 15 minutos cuando combinaron Gonzalo Ramírez y Rolón Segovia, el balón derivó en Peñalver, quien eludió con facilidad a Gómez y definió abajo ante la salida de Duete Vázquez.



De todos modos, Huracán niveló el marcador a los 47‘. Alexis Cañete recibió en el segundo palo un largo envío y mostró lucidez en el área para tocar sutilmente por encima de Duarte. Inmediatamente vino el cierre de la etapa inicial. En el primer minuto del complemento, el “azulgrana” alcanzó el 2-1 parcial. Maidana cruzó el buscapié desde el vértice derecho, no llegó a contener Duarte, arremetió (¿con falta?) Gómez y le quedó a Vargas Estepa para empujar al gol.



Baldazo de agua fría para Mandiyú, que igualmente empató a los 17’ con un perfecto tiro libre de Rolón Segovia, que se metió en el ángulo del palo que custodiaba Duete Vázquez. A los 30’, en tanto, volvió a aparecer Rolón Segovia para inflar la red después de un desborde y centro atrás de Villanueva: 3-2 definitivo. En la última, Huracán pudo rescatar un punto, pero Maidana no embocó el arco libre luego de que se la bajara Lisandro Maciel.



Síntesis del partido:

Mandiyú (3): Claudio Duarte; Matías Román, Manuel Suárez, Juan C Martínez y Juan J Villanueva; Ariel Blanco, Fernando Mambrín, Gonzalo Ramírez y Carlos Rolón; Manuel Peñalver y Gonzalo Rolón. DT: Pedro Romero.

Huracán Corrientes (2): Juan Duete; Jorge Zoloaga, Lisandro Maciel, Pablo Almirón y Gonzalo Gómez; Martín Barreto, Diego Valdovinos, Kevin Maidana y Wilfredo Portillo; Pablo Vargas Estepa y Leandro Ortiz. DT: Ariel Britez.

Goles: PT 15' N Peñalver (M) y 47' A Cañete (HC). ST 1' P Vargas Estepa (HC), 17' C Rolon (M) y 31' C Rolon (M).

Cambios: PT 14 Alexis Cañete por M Ortiz (HC). ST 21' Roberto Carrizo por M Peñalver (M), 39' Mauricio Cañete.por D Valdovinos (HC), 40' Cristian Billordo por G Rolon (M) y 43' Enzo Blanco por C Rolon (M).

Incidencias: Expulsado ST 26' G Gómez (HC).

Árbitro: Sergio Pérez.

Cancha: Alvear.



