Pérez: “El fútbol nos da una nueva oportunidad”

El defensor de Boca Unidos fue coautor del gol del empate ante Quilmes al “peinar” la pelota tras el tiro de esquina efectuado por Maldonado. Se lamentó porque venían de hacer un buen juego ante Rafaela y afirmó que fueron a buscar el triunfo ante el “cervecero”.

Al igual que to­dos sus com­pa­ñe­ros, Alan Pé­rez sen­tía un sa­bor agri­dul­ce por­que lle­ga­ron el do­min­go a Quil­mes con in­ten­cio­nes de ga­nar y tu­vie­ron que re­sig­nar­se a lo­grar un em­pa­te ca­si so­bre el fi­nal del par­ti­do. Ter­mi­na­ron 1 a 1 y el re­sul­ta­do re­cor­tó enor­me­men­te las po­si­bi­li­da­des de Bo­ca Uni­dos de man­te­ner­se en la Pri­me­ra B Na­cio­nal de la AFA.



Es­tá en zo­na de des­cen­so y con me­nos po­si­bi­li­da­des que una se­ma­na atrás. Co­mo si hu­bie­ra pro­lon­ga­do su ago­ní­a. El de­fen­sor Alan Pé­rez, de buen de­sem­pe­ño co­mo se­gun­do mar­ca­dor cen­tral dio su pun­to de vis­ta acer­ca del par­ti­do con el “cer­ve­ce­ro” y tam­bién so­bre la úl­ti­ma fe­cha en que se de­ci­di­rá el des­ti­no de Bo­ca Uni­dos.



Sus pri­me­ros con­cep­tos fue­ron coin­ci­den­tes con las de sus com­pa­ñe­ros de equi­po: “Es­ta­mos un po­co tris­te, la ver­dad que ve­ní­a­mos a bus­car los tres pun­tos. Ha­bí­a­mos he­cho un pa­pel muy bue­no allá (en Co­rrien­tes) con­tra Ra­fa­e­la y cre­e­mos que te­ne­mos con qué”, di­jo ya agre­go: “Tu­vi­mos cin­co mi­nu­tos en que, no sé si en­tra­mos dor­mi­dos o qué, la ver­dad nos pre­sio­na­ron y nos equi­vo­ca­mos en una sa­li­da. Des­pués con el gol se nos hi­zo cues­ta arri­ba. Sen­tí que ma­ne­ja­mos gran par­te del pri­mer tiem­po la pe­lo­ta. En el se­gun­do ellos tu­vie­ron oca­sio­nes por­que no­so­tros fui­mos a bus­car el par­ti­do y por suer­te me­dian­te una ju­ga­da con pe­lo­ta pa­ra­da lo pu­di­mos con­ver­tir y eso nos dio vi­da de nue­vo”.



Alan sien­te una sen­sa­ción ra­ra por­que en­tien­de que Bo­ca Uni­dos tie­ne un equi­po que “siem­pre in­ten­ta ju­gar, po­ner la pe­lo­ta con­tra el pi­so y tal vez nos fal­tó un po­co de jue­go. Es­to nos da bron­ca, so­mos un equi­po que bus­ca­mos lle­gar con un fút­bol or­de­na­do y no pu­di­mos so­lu­cio­nar el jue­go de ellos que era to­tal­men­te dis­tin­to, con pe­lo­ta del ar­que­ro a Ca­de­naz­zi (cen­tro de­lan­te­ro, au­tor del gol de Quil­mes) y a par­tir de ahí ju­gar la ofen­si­va”.



Se le hi­zo cues­ta arri­ba a Bo­ca Uni­dos es­tar en des­ven­ta­ja des­de el ini­cio prác­ti­ca­men­te y con li­mi­ta­cio­nes lo bus­có siem­pre has­ta que en una ju­ga­da for­tui­ta lo­gró em­pa­tar a po­cos mi­nu­tos del fi­nal. “En el nues­tro gol la pei­no en el pri­mer pa­lo, pe­ro des­pués no ve­o, pe­ro dén­me­la a mí el gol (des­pués di­jo, no yo no fui)” di­jo re­la­tan­do en­tre ri­sas el ju­ga­dor de Bo­ca Uni­dos . Cuan­do ter­mi­nó el par­ti­do, Alan cre­yó que ya no te­ní­an chan­ces, pe­ro des­pués, aun­que lle­ga­ron a Quil­mes a bus­car el em­pa­te) sos­tu­vo que “el fút­bol nos da una nue­va opor­tu­ni­dad. Qué me­jor que ter­mi­nar en ca­sa, lo cual de­pen­de de no­so­tros. Vol­ve­mos a te­ner a to­dos los ju­ga­do­res (po­drán ju­gar Ve­get­ti y Ba­ro­ni), na­da más que Die­go (So­sa) lle­gó a la quin­ta tar­je­ta ama­ri­lla. Es­to va a ser im­por­tan­te que el en­tre­na­dor pue­da con­tar con el plan­tel a dis­po­si­ción pa­ra afron­tar es­ta úl­ti­ma fi­nal que se­rá el par­ti­do con Sar­mien­to”.



Pre­ci­sa­men­te so­bre el en­cuen­tro an­te el con­jun­to de Ju­nín, Alan Pé­rez con­fió que “no va a ser muy di­fe­ren­te a los de­más. Lo ve­ni­mos vi­vien­do des­de aquel par­ti­do que fui­mos a ha­cer en Pa­ra­guay en la pre­tem­po­ra­da, se­rá otra fi­nal. Nos re­mar­ca Car­los (Ma­yor) to­dos los dí­as. Es­ta­dís­ti­cas son es­ta­dís­ti­cas, pe­ro la res­pon­sa­bi­li­dad de sa­lir a ga­nar la tie­ne uno y des­pués va­mos a ver los otros equi­pos có­mo sa­len”, re­mar­có el ju­ga­dor pa­ra fi­na­li­zar.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes