Ricardone "Mientras haya vida, pelearemos"

El temperamental defensor de Boca Unidos confió que cuando iban al vestuario después del empate con Quilmes, pensaban que había terminado todo. Pero se enteraron que tenían vida y van a luchar hasta el final.

El “Gor­do” Ro­lan­do Ri­car­do­ne no le es­qui­va al bul­to. Cual­quie­ra fue­ra el re­sul­ta­do, da su pun­to de vis­ta, emi­te su opi­nión y no re­hu­ye a la re­qui­si­to­ria de la pren­sa. Des­pués del tra­ba­jo­so em­pa­te del do­min­go an­te Quil­mes (1-­1), afir­mó que Bo­ca Uni­dos no fue a es­pe­cu­lar, al­go que -­sostuvo-­ “se no­tó den­tro de la can­cha, no­so­tros vi­ni­mos a lle­var­nos los tres pun­tos y lo úni­co po­si­ti­vo es que nos die­ron vi­da. Nos dio vi­da es­te em­pa­te y va­mos a ju­gar­nos to­do pa­ra ga­nar de lo­cal en la úl­ti­ma fe­cha y es­pe­rar otros re­sul­ta­dos”.



Acer­ca del gol de Quil­mes, sos­tu­vo que fue tras una ac­ción de­sa­for­tu­na­da, “Es una lás­ti­ma, jus­to re­cu­pe­ra­mos la pe­lo­ta, la per­de­mos y nos aga­rran de­sar­ma­dos, que­da­mos muy abier­tos. Vir­tud del de­lan­te­ro por có­mo de­fi­nió”. El tem­pe­ra­men­tal de­fen­sor di­jo que son co­sas del fút­bol y que “a pe­sar de ese gol­pe, creo que to­do el equi­po de­jó la vi­da. Ju­ga­mos to­do el se­gun­do tiem­po ma­no a ma­no. Por ahí sí, qui­zás nos fal­tó más pe­so arri­ba, pe­ro creo que con em­pu­je y con el al­ma nos lle­va­mos un pun­to”.



Los ju­ga­do­res pen­sa­ron que el em­pa­te ha­bía con­de­nan­do a Bo­ca Uni­dos, cuan­do to­da­vía que­da una luz de es­pe­ran­za. Ri­car­do­ne ex­pre­só: “A es­ta al­tu­ra, se lle­gó co­mo llo­ran­do al ves­tua­rio, por­que uno pen­sa­ba lo pe­or, pe­ro al en­te­rar­se de los re­sul­ta­dos, es co­mo que to­da­vía te­ne­mos una vi­da más y, co­mo di­ji­mos al prin­ci­pio, mien­tras ha­ya vi­da, pe­le­a­re­mos”.



“El que aban­do­na no tie­ne pre­mio y a pe­sar del do­lor de no po­der lle­var­nos los tres pun­tos, sien­to or­gu­llo por mis com­pa­ñe­ros, por es­te gru­po. Ju­gar en es­ta ins­tan­cia, ju­gar por el des­cen­so, no es fá­cil, na­die quie­re aga­rrar la pe­lo­ta y, la ver­dad, que a es­te equi­po le so­bran hue­vos, tie­ne aga­llas, con vir­tu­des o con de­fec­tos, siem­pre va al fren­te, siem­pre pro­po­ne. Vi­ni­mos a una can­cha di­fí­cil, sa­li­mos ju­gan­do, cuan­do la tu­vi­mos que ti­rar le­jos, lo hi­ci­mos, y creo que el em­pa­te era lo más jus­to”. Fi­nal­men­te, el de­fen­sor sos­tu­vo que aho­ra la pre­mi­sa es ga­nar. “Lo úni­co que nos pue­de dar vi­da. Y a par­tir de ahí, es­pe­rar. El des­ti­no di­rá si es pa­ra no­so­tros o no. Hay que ga­nar y es­tar de pie, yo ten­go mu­chí­si­ma fe en que se van a dar los re­sul­ta­dos, siem­pre y cuan­do no­so­tros ga­ne­mos”.



Fuente: Diario Epoca



