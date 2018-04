Boca Unidos goleó a Soberanía en el cierre de la 1ª fecha

El "aurirrojo" fue contundente con el debutante Soberanía y lo castigo con un goleada por 5 a 0 en el cierre de la primera fecha del Torneo Preparación Apertura que organiza la Liga Correntina de Fútbol.

Síntesis del partido:

Soberanía (0): Julio Martínez; Mauricio Barrios, José Luis Gómez, Tomás Ortiz y Daniel Ojeda; Cristian Dichuk, Diego Fernández y Gastón Gómez; Darío Echeverría; Enzo Meza y Pablo Sotomayor. DT: Andrés Fernández.

Boca Unidos (5): Cristian Martínez; Agustín Sotelo, Exequiel Da Silva, Iván Aguirre y Alejandro Leani; F. Sosa Ugolini, Ataliva Schweizer y Ramiro Schweizer; Oscar Urbina; Leonel Niz y Maximiliano Sánchez. DT: Sergio Umpiérrez.

Goles: PT 44’ y 83' Maximiliano Sánchez; 54’ Leonel Niz; 75’ Gonzalo Barboza y 87’ Federico Espíndola (todos parst Boca Unidos).

Cambios: 59’ Sebastián Franco por G. Gómez (S), 62’ Cristian Aguirre por E. Meza (S), 67’ Cristian Acevedo por P. Sotomayor (S), 68’ Federico Espíndola, Darío Romero y Gonzalo Barboza por Francisco Sosa Ugolini, A. Schweizer y O. Urbina (BU).

Expulsado: 77’ Tomás Ortiz (S).

Árbitro: Nicolás Rodríguez.

Cancha: Boca Unidos (auxiliar).



Programa de la 2ª fecha:

Sábado 28 de Abril

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 hs - Deportivo Empedrado vs Rivadavia -1a B Zona B

16:00 hs - Curupay vs Lipton - 1a A Zona B

Cancha Mbayá Soto:

16:00 hs - Juventud Naciente vs San Marcos - 1a A Zona B

Cancha de Ferroviario:

14:00 hs - Robinson vs Defensores de Torino - 1a B Zona A

16:00 hs - Ferroviario vs Soberanía - 1a A Zona A

Domingo 29 de Abril

Cancha de Libertad:

14:00 hs - Villa Raquel vs Quilmes - 1a B Zona A

16:00 hs - Libertad vs Deportivo Popular - 1a B Zona B

Cancha de Atlético Mburucuyá:

16:00 hs - Mburucuyá vs Mandiyú - 1a A Zona A

Miércoles 3 de Mayo

Predio Leoncio Benítez:

16:00 hs - Boca Unidos vs Huracán Corrientes - 1a A Zona A



