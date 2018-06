Se programó la 3ª fecha de la "A" y la segunda de la "B"

Tras la habitual reunión de todos los martes en la Liga Correntina de Fútbol, se programó la tercera jornada de la Primera División "A" y la segunda fecha de la Primera División "B". Mientras que los cuatro partidos suspendidos el domingo se jugarán el 9 de julio.

Programa de partidos:

Sábado 30 de junio:

Cancha de Ferroviario:

16:00 Ferroviario vs Boca Unidos (1ª A)

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol vs Dr Montaña (1ª B)

16:00 Quilmes vs San Marcos (1ª A)

Cancha de San Luis del Palmar:

15:30 Juventud Naciente vs Lipton (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 Defensores Torino vs Robinson (1ª B)

16:00 San Jorge vs Sportivo (1ª A)

Cancha de Alvear:

14:00 Rivadavia vs Empedrado (1ª B)

16:00 Invico vs Alvear (1ª B)

Domingo 1 de julio:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 Alumni vs Villa Raquel (1ª B)

16:00 Cambá Cuá vs Soberanía (1ª A)

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá vs Curupay (1ª A)

Cancha de Alvear:

14:00 Sacachispas vs Independiente (1ª B)

16:00 Popular vs Mandiyú (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 Quilmes vs Talleres (1ª B)

16:00 Libertad vs Santa Catalina (1ª B)



