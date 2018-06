Ferroviario - Boca Unidos, el destacado en el inicio de la 3ª fecha

Esta tarde se pondrá en marcha la 3ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, donde sobresale el duelo entre Ferroviario y Boca Unidos, que se jugará en el estadio "verdolaga" desde las 16 hs. En tanto que por la Primera "B" comenzará a jugarse la segunda jornada.

Desde esta tarde comenzará a disputarse la tercera fecha del torneo Oficial de primera A y la segunda del certamen de ascenso de la Liga Correntina de Fútbol. Ferroviario y Popular, con 4 unidades, son los actuales líderes en el círculo superior. El equipo "verdolaga" jugará este sábado ante Boca Unidos (3) en su cancha y en un solo partido, porque su dirigencia prefiere preservar el campo de juego. El conjunto del barrio San Benito viene de empatar 2 a 2 con Lipton.



En tanto que Popular recién lo hará el domingo en cancha de Alvear ante Mandiyú. En tanto que los partidos suspendidos el domingo pasado por la segunda fecha, a raíz de las malas condiciones de la cancha de Libertad, entre Soberanía-Quilmes y Mandiyú-Cambá Cuá se disputarán el próximo lunes 9 de Julio, feriado nacional por el Día de la Independencia.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Ferroviario:

16:00 Ferroviario vs Boca Unidos (1ª A)

Cancha de Lipton:

14:00 Peñarol vs Dr Montaña (1ª B)

16:00 Quilmes vs San Marcos (1ª A)

Cancha de San Luis del Palmar:

15:30 Juventud Naciente vs Lipton (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 Defensores Torino vs Robinson (1ª B)

16:00 San Jorge vs Sportivo (1ª A)

Cancha de Alvear:

14:00 Rivadavia vs Empedrado (1ª B)

16:00 Invico vs Alvear (1ª B)

Mañana:

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 Alumni vs Villa Raquel (1ª B)

16:00 Cambá Cuá vs Soberanía (1ª A)

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá vs Curupay (1ª A)

Cancha de Alvear:

14:00 Sacachispas vs Independiente (1ª B)

16:00 Popular vs Mandiyú (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 Quilmes vs Talleres (1ª B)

16:00 Libertad vs Santa Catalina (1ª B)



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes