Triunfos de Popular, Cambá Cuá y Curupay

En la tarde de domingo se completó la tercera fecha de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, donde Popular alcanzó a Ferroviario en la cima al derrotar 3-0 a Mandiyú, además hubo triunfos de Cambá Cuá y Curupay. En la Primera "B", Libertad y Alumni alcanzaron la punta.

Po­pu­lar de­jó de ser sor­pre­sa en el tor­neo “O­fi­cial” de la pri­me­ra di­vi­sión A de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol. Ayer le ga­nó en el “cho­que” de equi­pos de ba­rrio a Man­di­yú por 3 a 0 y dio al­can­ce a Fe­rro­via­rio en la ci­ma de la ta­bla de po­si­cio­nes. El par­ti­do fue muy dis­pu­ta­do y re­cién a par­tir de la aper­tu­ra del mar­ca­dor a los 35’ del pri­mer tiem­po, Po­pu­lar en­con­tró los es­pa­cios su­fi­cien­tes y de con­tra, po­co an­tes del epí­lo­go del par­ti­do, ano­tó dos nue­vos go­les po­nien­do las ci­fras de­fi­ni­ti­vas. Gon­za­lo Ra­mí­rez, de Man­di­yú y En­zo Fer­nán­dez, del con­jun­to ga­na­dor, fue­ron ex­pul­sa­dos po­co an­tes de ter­mi­nar el pri­mer tiem­po.



La pri­me­ra eta­pa ofre­ció po­cos pa­sa­jes emo­ti­vos en­tre dos equi­pos que co­rrie­ron mu­cho y no al­can­za­ron a ge­ne­rar fút­bol en igual me­di­da. No le al­can­zó a Po­pu­lar con el buen ma­ne­jo y dis­tri­bu­ción del jue­go por par­te de Ariel Ro­me­ro (Ex-­Mandiyú) y la ha­bi­li­dad de Ju­lián Sil­va, por­que no dis­pu­so de si­tua­cio­nes ne­tas de gol has­ta los 35’ cuan­do Ju­lián Sil­va ca­pi­ta­li­zó una sa­li­da apre­su­ra­da de Clau­dio Duar­te y, a pe­sar del es­fuer­zo de Die­go Co­ro­nel (la qui­so sa­car de chi­le­na), la pe­lo­ta im­pul­sa­da por ele­va­ción en­tró en la va­lla.

So­bre el fi­nal del pe­rí­o­do fue ex­pul­sa­do Gon­za­lo Ra­mí­rez y en­se­gui­da En­zo Fer­nán­dez y en los pri­me­ros mi­nu­tos del se­gun­do tiem­po, Man­di­yú fue en pro­cu­ra de la igual­dad, pe­ro se en­con­tró con una de­fen­sa fir­me y un me­dio­cam­po que con­tu­vo bien. Re­cién avi­só a los 27’ con un fuer­te re­ma­te de Car­los Ro­lón Se­go­via que se per­dió so­bre el tra­ve­sa­ño. Fue­ron apa­re­cien­do los es­pa­cios que Po­pu­lar apro­ve­chó y tras un re­ma­te de Aya­la que en gran in­ter­ven­ción Duar­te ma­no­teó sa­can­do ha­cia un cos­ta­do, au­men­tó a los 39’ me­dian­te una gran ju­ga­da de Cu­yuá que de­fi­nió con ti­ro cru­za­do En­zo Aya­la y dos más tar­de en otro ve­loz ata­que fue Da­río Pa­lo­mo, quien ano­tó el te­ce­ro po­nien­do las ci­fras de­fi­ni­ti­vas, sin res­pe­tar los per­ga­mi­nos de Man­di­yú.



Cam­bá Cuá vol­vió a pi­sar fir­me en el tor­neo Ofi­cial 2018 de Pri­me­ra A, or­ga­ni­za­do por la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol. Por­que ayer go­leó 4-­0 a So­be­ra­nía e hil­va­nó su se­gun­do éxi­to en fi­la al ca­bo de la 3ª fe­cha. Es de­cir que, con un par­ti­do pen­dien­te (an­te Man­di­yú, por la se­gun­da jor­na­da), po­dría des­tro­nar de la ci­ma a Fe­rro­via­rio y Po­pu­lar, que re­ú­nen 7 uni­da­des ca­da uno, pe­ro con las tres pre­sen­ta­cio­nes am­bos. Des­pués de su an­dar só­li­do en el tor­neo Pre­pa­ra­ción, que le per­mi­tió dar el sal­to a la má­xi­ma ca­te­go­rí­a, Cam­bá Cuá no se con­for­mó.

De he­cho, re­do­bló la apues­ta y al man­te­ner su re­for­za­do plan­tel, es­tá en con­di­cio­nes de ser pro­ta­go­nis­ta. Y lo vol­vió a de­mos­trar ayer, con una con­tun­den­te pre­sen­ta­ción an­te So­be­ra­ní­a. Adrián Ace­ve­do (ex-­Ferroviario, en­tre otros) abrió la cuen­ta a los 22 mi­nu­tos de jue­go y, an­tes de con­cluir la pri­me­ra eta­pa, au­men­tó Al­mi­rón. En el com­ple­men­to, Fran­cis­co De Sou­za y Cé­sar So­lís, otros re­fuer­zos in­cor­po­ra­dos, com­ple­ta­ron las ci­fras pa­ra el “Cam­ba”.



Por su par­te, el bi­cam­pe­ón rei­nan­te, Cu­ru­pay, co­se­chó tam­bién su se­gun­do triun­fo con­se­cu­ti­vo al im­po­ner­se 2-­0 a Mbu­ru­cu­yá co­mo vi­si­tan­te. En el in­te­rior pro­vin­cial, Héc­tor Mo­rei­ra inau­gu­ró el ca­mi­no del éxi­to pa­ra el “ma­de­re­ro” me­dian­te un ti­ro pe­nal, y lue­go se­lló la vic­to­ria Cé­sar Mo­li­na. Así, los di­ri­gi­dos por Do­min­go Cen­tu­rión su­man 6 uni­da­des so­bre igual can­ti­dad en dis­pu­ta.



El ascenso



Libertad y Alumni on sus triunfos ante Santa Catalina y Villa Raquel ambos por 3 a 1 dieron alcance a Deportivo Empedrado en la cima de las posiciones del torneo de ascenso. Sacachispas saco un triunfo de la galera y sobre el final ante Independiente a quién le ganaron 2 a 1. Barrio Quilmes derrotó 2 a 0 a Talleres y se acerca a la cima.



Síntesis de los partidos:

Popular (3): Facundo Orzuza; Gonzalo Vera, Angel Barrios, Santiago Britez y Enzo Fernández; Jorge Soto, Ariel Romero y Darío Palomo; Julián Silva; Enzo Ayala y Bruno Torres. DT: Gabriel Cardozo.

Mandiyú (0): Claudio Duarte; Juan Villanueva, Juan Carlos Martínez, Diego Coronel y Darío Monzón; Ariel Blanco, Gonzalo Ramírez, Fernando Mambrin y Enzo Martínez; Carlos Rolón Segovia y Gonzalo Rolón. DT: Pedro Romero.

Goles: 30' Julián Silva (P); 85' Enzo Ayala (P) y 88' Darío Palomo (P).

Cambios: 45' Nahuel Peñalver por G. Rolón (M); 53' Lucas Araujo por Torres (P); 68' Gustavo Ayala por Villanueva (M) y 36' Brian Cuyuá por Silva (P).

Expulsados: 38' Gonzalo Ramírez (M); 45' Enzo Fernández (P).

Árbitro: Sergio Pérez.

Cancha: Alvear.



Camba Cua (4): Cristian Lator; Federico Torres, Víctor Montiel, Rodrigo Valdovinos y Jorge Almiron; Fernando González, Gustavo Ojeda, Walter Ramos y Sebastián González; Adrián Acevedo y Francisco De Souza. DT: Walter Zacarías.

Soberanía (0): Julio Martínez; Mauricio Barrios, José L Gómez y Daniel Ojeda; Gerardo Barrientos, Gerardo Amarilla, Darío Echevarría y Gastón Gómez; Nahuel Rolón y Paulo Sotomayor. DT: Julián Fernández.

Goles: 22' Adrián Acevedo (CC); 44' Jorge Almirón (CC); 62' Francisco De Souza (CC) y 88' César Solís (CC).

Cambios: 59' César Solís por W Ramos (CC); 66' Sebastián Franco y Cristian Acevedo por D Echevarría y P Sotomayor (S); 75' Enzo Quevedo por F González (CC); 85' Rubén González por De Souza (CC).

Expulsado: 54' Daniel Ojeda (S).

Árbitro: Emilio Tripier.

Cancha: Huracán Corrientes.



Mburucuyá (0): Gonzalo Miguel; Milton Montenegro, Juan Romero, Pedro Benítez y Axel Ojeda; Héctor Duarte, Juan C. Fernández y Víctor Galarza; Lisandro Ríos; Pablo Sandoval y Oscar Chamorro. DT: Javier Kloz.

Curupay (2): Gustavo López; Johan Báez, Esteban Valenzuela, Héctor Moreira y Jorge Alegre González; Cristian Medina, Víctor González y Edgar Franco; José Monzón, Marcos Giménez y César Molina. DT: Domingo Centurión.

Goles: 25’ Héctor Moreira (C) de penal; 80’ César Molina (C).

Cambios: en Mburucuyá, Germán Leyes por A. Ojeda, Juan Salazar por J.C. Fernández y Mauricio Obregón por L. Ríos; en Curupay, Cristian Gómez por J. Monzón y Víctor Ramírez por C. Medina.

Árbitro: Miguel González.

Cancha: Mburucuyá.



Resultados:

Primera "A" (3ª fecha):

Ferroviario 1-0 Boca Unidos

San Marcos 1-1 Quilmes

Juventud Naciente 1-1 Lipton

San Jorge 1-1 Sportivo

Popular 3-0 Mandiyú

Cambá Cuá 4-0 Soberanía

Mburucuyá 0-2 Curupay

Primera "B" (2ª fecha):

Empedrado 2-1 Rivadavia

Invico 3-1 Alvear

Torino 3-0 Robinson

Peñarol 3-2 Dr Montaña

Libertad 3-1 Santa Catalina

Alumni 3-1 Villa Raquel

Sacachispas 2-1 Independiente

Bº Quilmes 2-0 Talleres



