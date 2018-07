Martín Fabro: “Siempre tuve ganas de volver”

El buen mediocampista retornó al club Boca Unidos para jugar el torneo Federal A, desde el 9 de septiembre. Quiere aportar su granito de arena porque considera que la entidad merece estar más arriba y que todos van a hacer lo posible para que así sea.

Una buena noticia para los simpatizantes del club Boca Unidos. Ayer retornó uno de los jugadores que se ha ganado el afecto y el respeto de la gente. Hablamos de Martín Fabro, quien dijo que en Corrientes siempre lo trataron muy bien y viene a aportar su granito de arena en este momento en el que todos deben aportar algo para que el club vuelva a estar en la B Nacional. En diálogo con el departamento de prensa de la institución “aurirroja”, Fabro confió que siempre tuvo ganas de volver, “quiero mucho a la institución; fue una decisión conjunta con la familia, me dio lástima irme en su momento, pero siempre estuvieron las ganas de volver”.

Martín tuvo algunas propuestas pero optó por regresar a Corrientes, aún resignando en lo económico y dijo por qué: “Había conversaciones con equipos de la B Nacional, hicimos un gran torneo con Brown (de Adrogué), pero siempre están las ganas del jugador y yo sentía que tenía que volver, aportar mi granito de arena para que Boca Unidos no esté en esta categoría. Tiene que estar más arriba y si Dios quiere vamos a llevarlo para ese lado”. “Aparte, acá en Corrientes siempre me han tratado bien, ayer cuando venía pasaba por la Costanera y sentía algo especial. Uno la ha pasado bien y esperemos que desde lo futbolístico siga todo bien”.



Fabro puso de relieve que en cuanto a las expectativas, a lo largo de su carrera “siempre he pesando lo mismo. He peleando cosas importantes donde hay grandes grupos, buena gente. Chicos y grandes, y si hay buena relación en el plantel y buenos jugadores, los objetivos se pueden alcanzar. No he jugado en la categoría pero confío en que haremos bien las cosas”.



En cuanto a cómo deben encarar esta nueva etapa que le toca atravesar al club, expresó: “Debemos ir de a poco. Todavía no se sabe mucho, pero de a poco iremos trabajando desde lo táctico, que es importante, que tengamos tiempo por lo menos para llegar de la mejor manera al inicio del torneo. Con una idea bien clara que es lo que va a marcar la diferencia en la temporada”.



En otro momento Fabro dijo que más allá de lo que puede pedirle el DT, en cuanto a su función dentro del campo de juego, hasta que llegó a Boca Unidos “jugaba de volante por afuera, de doble cinco después, y la verdad me sentí cómodo y más adelante un poco más adelantado detrás de los delanteros; volví a jugar de doble cinco en Brown. Así que trataré de brindarme al máximo de lo que me pida Carlos (Mayor) para tratar de dar lo mejor”.







