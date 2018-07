Maciel: "Vine a sumar y dejar todo dentro de la cancha"

El volante oriundo de Paso de los Libres, Gerardo Maciel, es convirtió en uno de los refuerzos de Boca Unidos para afrontar el próximo Torneo Federal "A". En su llegada el correntino comentó, "vine a sumar, sé que hay que pelearla a full para poder jugar y voy a dejar todo dentro de la cancha”.

El volante Gerardo Maciel se mostró entusiasmado. “Encontré un club muy lindo y la verdad es que estoy muy contento. Lo conocía porque lo escucho en todos lados y lo sigo mucho por ser de acá de Corrientes. Al estadio no lo conocía, siempre pasaba por la ruta, vine una vez a ver un partido pero las instalaciones no, y veo que son muy buenas”.



Acerca de su trayectoria indicó: “Vengo de la UIA Urquiza, de la Primera B Metropolitana, juego de volante, media punta y espero poder dar lo mejor. Me fui muy chico desde Libres a Boca Juniors, donde hice todas las inferiores,de ahí me fui a Banfield y me convertí en profesional, de ahí llegue a Barraca Central en la primera B Metropolitana, pasé por Unión de Villa Krause en el Federal A. Volví a la Metropolitana en el club Fénix, me trasladé a jugar en Villa San Carlos y últimamente estuve en la UIA Urquiza”.



Cuando se le pidió que se defina como jugador, algo incómodo manifestó: “Creo que soy un jugador al que le gusta encarar, le gusta atacar, soy un volante ofensivo. No me gusta mucho hablar de mí, pero sí, soy bastante rápido para avanzar con pelota dominada”. Finalmente expresó: “Llegué con las mejores expectativas. Vine a sumar, sé que hay que pelearla a full para poder jugar y la verdad que estoy muy contento y voy a dejar todo dentro de la cancha”. Los dos llegan con las mejores expectativas. Aportar lo suyo para que Boca Unidos pueda retornar pronto a la primera B Nacional de la AFA. Son mediocampistas, a Fabro la gente de Corrientes ya lo conoce, pero a Maciel será la primera vez que lo verán jugar. Las referencias son buenas y el joven media punta que pasó por las inferiores de Boca Juniors espera aportar lo mejor.







Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes