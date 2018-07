Boca Unidos conoce sus rivales la 2ª fase de juveniles de AFA

Este lunes se realizó el sorteo de la segunda fase de Juveniles de AFA de la Primera "B" Nacional. Boca Unidos quien es uno de los ocho equipos que avanzó en el torneo tendrá como rivales a Crucero del Norte, Los Andes y Ferrocarril Oeste. La primera fecha será este sábado ante el conjunto misionero.

La segunda fase se pondrá en marcha este fin de semana, se jugará en dos zonas de 4 equipos cada uno donde Boca Unidos integrará la zona A junto a Crucero del Norte, Los Andes y Ferrocarril Oeste. La zona B tendrá a Aldosivi de Mar del Plata, Gimnasia de Mendoza, Atlético Rafaela e Instituto de Córdoba.

Se jugará a una sola rueda y los que se ubiquen en el primer lugar en cada una de las categorías en sus respectivas zonas jugarán la final. Boca Unidos estará jugando este sábado ante Crucero del Norte, donde las divisiones mayores 4ta, 5ta y 6ta serán locales. En la segunda fecha enfrentará a Los Andes donde las menores serán locales y cerrará ante Ferro con las mayores siendo locales.

Zona A

Fecha 1: – Sábado 7- Boca Unidos – Crucero Del Norte / Los Andes – Ferro

Fecha 2: – Sábado 14- Los Andes – Boca Unidos / Ferro – Crucero Del Norte

Fecha 3: – Sábado 21- Boca Unidos – Ferro / Crucero Del Norte – Los Andes



Zona B

Fecha 1: – Sábado 7-: Instituto – At. De Rafaela / Aldosivi – Gimnasia(Mza)

Fecha 2: – Sábado 14- : Aldosivi – Instituto / Gimnasia (Mza) – At. De Rafaela

Fecha 3: – Sábado 21- Instituto – Gimnasia (Mza) / At. De Rafaela – Aldosivi



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes