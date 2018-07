Se programó la 4ª fecha de la "A" y la 3ª de la "B"

Este fin de semana se disputará la cuarta fecha de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, y la tercera jornada de la Primera División "B". El duelo destacado de la máxima categoría será el enfrentamiento entre Ferroviario y Curupay.

Jugada la 3ª fecha del torneo Oficial de primera división A de la Liga Correntina de Fútbol, hay varios equipos que insinúan serán protagonistas y que intentarán “pelear” por el título de campeón de la temporada 2018. Popular ya dejó de ser una grata sorpresa luego de la gran victoria del domingo sobre Mandiyú (3-0), resultado que le permitió continuar junto a Ferroviario en la punta del campeonato. A su vez, el conjunto “verdolaga” dejó en el camino en el último minuto a Boca Unidos al que doblegó imponiendo su mayor experiencia y la destacada actuación de Osvaldo Chávez, Lucio Gómez (autor del único gol mediante la ejecución de un penal) y José Fernández.



Otro que viene pisando fuerte es el ascendido Cambá Cuá, que con varios jugadores que estuvieron en el Federal B insinúa que va a ser candidato. En la fecha inaugural venció a Sportivo (2-0) y el fin de semana goleó a Soberanía (4-0) con una buena demostración de fútbol, con mucha contundencia. Lo mismo que el bicampeón Curupay, que sin complejos le ganó de visitante a Mburucuyá (2-0) y con un partido menos suma 6 puntos, uno menos que los líderes Ferro y Popular(7).



En el lote del medio de la tabla están Mandiyú (3), que viene de caer ante Popular en un partido intensamente disputado y en el que su rival convirtió los dos últimos goles casi sobre el final del partido. Lipton (3), que logró su tercer empate consecutivo, esta vez frente a ante Juventud Naciente (1-1) en San Luis del Palmar; Soberanía (3) que cayó (04) frente a Cambá Cuá pero tiene un partido menos jugado, y Boca Unidos (3) que perdió el clásico ante Ferro en un partido bastante equilibrado que se definió recién en el final. Finalmente, más abajo están San Jorge (2), San Marcos (2), Sportivo (2), Juventud Naciente (2), Mburucuyá (1), Huracán (1)y Quilmes (1).



Programa de partidos:

Sábado 7:

Cancha Libertad:

14:00 Talleres vs Libertad (1ª B)

16:00 Curupay vs Ferroviario (1ª A)

Cancha Lipton:

14:00 Dr. Montaña vs Quilmes (1ª B)

16:00 Sportivo vs Huracán (1ª A)

Cancha Alvear:

14:00 Robinson vs Rivadavia (1ª B)

16:00 Alvear vs Alumni (1ª B)

Cancha de Boca Unidos:

15:30 Boca Unidos vs Juventud Naciente (1ª A)

Domingo 8:

Cancha de Huracán:

14:00 Empedrado vs Sacachispas (1ª B)

16:00 Villa Raquel vs Peñarol (1ª B)

Cancha de Lipton:

14:00 Independiente vs Invico (1ª B)

16:00 Santa Catalina vs Torino (1ª B)

Lunes 9:

Cancha de Huracán:

14:00 Mandiyú vs San Jorge (1ª A)

16:00 San Marcos vs Cambá Cuá (1ª A)

Cancha de Lipton:

14:00 Lipton vs Quilmes (1ª A)

16:00 Soberanía vs Popular (1ª A)



