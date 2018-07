Cambá Cuá empató y alcanzó a los líderes

Se disputaron este viernes los partidos pendientes de la segunda fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A" de la Liga Corrientes de Fútbol, donde Cambá Cuá igualó 0-0 con Mandiyú para igualar la línea de los punteros Popular y Ferroviario. Mientras que Quilmes venció 1-0 a Soberanía.

Se disputaron ayer a la tarde dos partidos que estaban pendientes por la segunda fecha del certamen Oficial de la Primera División A liguista. En cancha de Libertad, el duelo más importante de la jornada terminó en igualdad 0 a 0 entre Cambá Cuá y Deportivo Mandiyú.



Si bien el Rojo, dirigido por Walter Zacarías, se perdió la chance de quedar como único puntero dado que no logró derrotar al Albo, el reparto de puntos le bastó para dar alcance a Ferroviario y Deportivo Popular en el primer lugar de la tabla de valores. Ahora los tres equipos reúnen 7 puntos cada uno.



Comenzó mejor Cambá Cuá, que dispuso del terreno y algunas aproximaciones en el primer tiempo. Durante el complemento lo emparejó Mandiyú, aunque tampoco logró convertir un gol. En el juego de primera hora, en un partido bastante discreto también, Quilmes le ganó 1 a 0 a Soberanía, que sufrió su segundo traspié consecutivo. El gol del triunfo del Cervecero lo anotó a los 31 minutos del segundo tiempo Maximiliano Argüello de penal.

Síntesis del partido:

Mandiyú (0): Yamil Jara; Juan José Villanueva, Diego Coronel, Juan Carlos Martínez y Darío Monzón; Ariel Blanco, Fernando Mambrín, Enzo Martínez y Nahuel Peñalver; Carlos Rolón Segovia y Gonzalo Rolón. DT: Pedro Romero.

Cambá Cuá (0): Cristian Lator; Víctor Montiel, Hugo Herrera, Rodrigo Valdovinos y Enzo Quevedo; Fernando González, Gustavo Ojeda, Walter Ramos y Sebastián González; César Solís y Adrián Acevedo. DT: Walter Zacarías.

Cambios: 54' Federico Torres por Walter Ramos (CC), 77' Enzo Matías Ayala por Gonzalo Rolón (M) y 77' José Miguel Piñeiro por Enzo Quevedo Villalba (CC).

Árbitro: Sergio Pérez.

Cancha: Libertad.



Soberanía (0): Carlos Aquino; José Barrios, José Luis Gómez,Víctor Ortiz y Julián Rodríguez; Gerardo Barrientos, Gerardo Amarilla yGastón Gómez; Fernando Echevarría; Nahuel Rolón Sandoval y Pablo Sotomayor. DT: Andrés Fernández.

Quilmes (1): Jonatan Teijeiro; Braian Sánchez, Víctor Barrios, Diego Colman y Martín Bermúdez; Germán Pared, Rodolfo Gutiérrez y Lautaro Cabrera; Juan Pablo Quintana; Ernesto Maidana y Maximiliano Argüello. DT: Enrique Urbina - Ramón Zamudio.

Goles: 77' Maximiliano Argüello (Q).

Cambios: 52' Hernán Maidana por Quintana (Q); 58' Cristian Acevedo por Rolón Sandoval (S); 65' Francisco Franco (S) y 77' Óscar Fernández por Gómez (S).

Árbitro: Carlos Hidalgo.

Cancha: Libertad.



Como sigue:

Hoy:

Can­cha Li­ber­tad:

14:00 Ta­lle­res vs Li­ber­tad (1ª B)

16:00 Cu­ru­pay vs Fe­rro­via­rio (1ª A)

Can­cha Lip­ton:

14:00 Dr. Mon­ta­ña vs Bº Quil­mes (1ª B)

16:00 Spor­ti­vo vs Hu­ra­cán (1ª A)

Can­cha Al­ve­ar:

14:00 Ro­bin­son vs Ri­va­da­via (1ª B)

16:00 Al­ve­ar vs Alum­ni (1ª B)

Mañana:

Can­cha Hu­ra­cán:

15:30 Em­pe­dra­do vs Sa­ca­chis­pas (1ª B)

Can­cha Lip­ton:

14:00 In­de­pen­dien­te vs. IN­VI­CO (1ª B)

16:00 San­ta Ca­ta­li­na vs De­fen­so­res de To­ri­no (1ª B)

Lu­nes:

Can­cha Hu­ra­cán:

14:00 Man­di­yú vs San Jor­ge (1ª A)

16:00 San Mar­cos vs Cam­bá Cuá (1ª A)

Can­cha Lip­ton:

14:00 Lip­ton vs. Quil­mes (1ª A)

16:00 So­be­ra­nía vs Po­pu­lar (1ª A)

Can­cha Bo­ca Uni­dos:

15:30 Bo­ca Uni­dos vs Ju­ven­tud Na­cien­te (1ª A)



