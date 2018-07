Ferroviario empató con Curupay

Ayer se abrió la cuarta fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, donde Ferroviario quedó como único líder al igualar 1-1 con Curupay. Mientras que Huracán Corrientes venció a Sportivo por 3 a 2.

Se disputaron ayer dos partidos a modo de adelanto de la cuarta fecha del Torneo Oficial de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, que se completará durante el feriado de mañana. Curupay y Ferroviario no se sacaron diferencias y Huracán Corrientes logró su primer triunfo en el certamen al derrotar a Sportivo Corrientes.



En un juego que ponía en disputa el primer lugar de la tabla de la A, Curupay y Ferroviario se repartieron puntos al empatar 1 a 1 en cancha de Libertad con goles de Marcelo Escobar para los Verdolagas y Esteban Valenzuela para los Madereros. Con la igualdad final, Ferroviario se mantiene como puntero totalizando 8 unidades en cuatro presentaciones. Curupay suma 7, aunque ya tuvo una fecha de descanso.



El Maderero terminó el partido con un futbolista menos tras la expulsión del mediocampista Edgar Franco a los 28 minutos del segundo tiempo. Ferroviario tuvo más juego en el primer tiempo y creó algunas situaciones: Marcelo Escobar fue el lateral volante por derecha que llegó más veces al arco defendido por Daniel López, aunque no pudo coronar en gol sus aproximaciones de riesgo.

Pero en la reanudación, a los 6 minutos del segundo tiempo, el del Verdolaga tomó la ventaja. Facundo Escalante habilitó a Escobar, quien rodeado de defensores, remató al arco, el balón rebotó en un rival, quedó flotando y sacó un nuevo disparo que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Daniel López, que estaba tapado por sus compañeros y no pudo evitar la caída de su valla.

Curupay acusó el golpe y respondió con un cabezazo de palomita -que se fue sobre el travesaño- de José Monzón, luego de que Cristian Medina peinara la pelota tras un centro de la derecha de Marco Giménez. A los 26 minutos, Curupay tuvo una nueva opción muy clara: Giménez se llevó la pelota entre varios y asistió a Monzón, quien se perfiló para su pierna hábil (la derecha) y remató, pero respondió bien el arquero Ariel Crisosto.



Ferroviario volvió en sí y el partido se hizo de ida y vuelta. Entonces, no extrañó cuando a los 34 minutos Juan Martín Kuchack, tras recibir una pelota de Escalante, sacó un remate seco a quemarropa que López despejó a un costado. Buen ritmo, entrega, los dos llegando por los laterales, el partido estaba en su punto de ebullición cuando Curupay llegó al empate a los 35 minutos.

El debutante Iván Duarte le cometió una infracción a Giménez. El árbitro Víctor Vallejos no dudó en marcar tiro libre: lo ejecutó César Molina y parecía pelota del arquero Crisosto, pero en el camino se la desvió Johan Báez para empatar el partido y decretar un merecido reparto de puntos. En cancha de Lipton se disputó el otro adelanto de la cuarta fecha: Huracán derrotó a Sportivo por 3 a 2 y consiguió su primer triunfo en el certamen. El delantero Alberto Quevedo anotó los tres goles del Azulgrana.



Síntesis de los partidos:

Curupay (1): Daniel Lopez; Johan Báez, Esteban Valenzuela, Héctor Moreira y Jorge Alegre González; Marcos Giménez, Víctor González, Edgar Franco y José Monzón; César Molina y Cristian Medina. DT: Domingo Centurión.

Ferroviario (1): Ariel Crisosto; Iván Duarte, Valeriano Artigas, José Fernández y Maximiliano Brunetti; Marcelo Escobar, Osvaldo Chávez, Facundo Escalante y Alan Vargas; Martín Kuchak y Lució Gómez. DT: Ramón Centeno.

Goles: 54' Marcelo Escobar (F); 84' Johan Báez (C).

Cambios: 73' Darío Ramírez por C Medina (C); 85' Fabian Brunetti por V González (C).

Expulsados 76' Edgar Franco (C).

Árbitro: Víctor Vallejos.

Cancha: Libertad.



Sportivo (2): Iván Ifran; Lautaro Almirón, Mauricio Martínez, Juan Encina y Juan Ramón Araujo; Emanuel Molina, José Borjas, Lucas Ugolini y Walter Chapo; José María Domínguez y Diego Zamudio. DT: José Urquidiz.

Huracán (3): Juan Duete; Santiago Lezcano, Rodrigo Sánchez, Pablo Almirón y Santiago Maidana; Kevin Medina, Franco Ortiz y Víctor Castillo; Martín Barreto; Leandro Ortiz y Alberto Quevedo. DT: Ariel Brites.

Goles: 17', 32' y 84' Alberto Quevedo (HC); 80' Diego Zamudio (SC) y 93' José Borjas (SC).

Cambios: 67' Juan Javier Araujo por Almirón (SC); 78' Rodrigo Lanuzzi por Medina (HC) e Iván Pappadopulos por Castillo (HC); 88' Sergio Acevei por L. Ortiz (HC).

Expulsado: 88' Juan Encinas (SC).

Árbitro: Sebastián Azcona.

Cancha: Lipton.



Como sigue:

Hoy:

Can­cha Hu­ra­cán:

15:30 Em­pe­dra­do vs Sa­ca­chis­pas (1ª B)

Can­cha Lip­ton:

14:00 In­de­pen­dien­te vs. IN­VI­CO (1ª B)

16:00 San­ta Ca­ta­li­na vs De­fen­so­res de To­ri­no (1ª B)

Mañana:

Can­cha Hu­ra­cán:

14:00 Man­di­yú vs San Jor­ge (1ª A)

16:00 San Mar­cos vs Cam­bá Cuá (1ª A)

Can­cha Lip­ton:

14:00 Lip­ton vs. Quil­mes (1ª A)

16:00 So­be­ra­nía vs Po­pu­lar (1ª A)

Can­cha Bo­ca Uni­dos:

15:30 Bo­ca Uni­dos vs Ju­ven­tud Na­cien­te (1ª A)



