Carniello: “Me interesó el desafío de pelear por un ascenso”

El futbolista de 29 años decidió realizar su primera experiencia en la categoría con los colores del Aurirrojo correntino. Cuenta con una extensa trayectoria en el Nacional B, conoce al entrenador Carlos Mayor y puede desenvolverse como central o lateral derecho.

El defensor Oscar Carniello es uno de los refuerzos que hasta el momento concretó Boca Unidos, de cara a su participación en el Torneo Federal A. El futbolista identificado con Atlético Rafaela, de largo rodaje en la Primera B Nacional, confesó que “me interesó mucho la propuesta y el desafío de pelear por un ascenso”, y eso lo llevó a tomar la decisión de fichar para el Aurirrojo correntino.



En una entrevista concedida a El Deportivo, Carniello destacó: “Lo tomo como un gran desafío. Analicé otras propuestas de clubes del Nacional B, que en realidad tenía que esperar algún tiempo más, y realmente me gustó el interés del técnico, y uno ya sabiendo y conociendo el paño, de la clase de institución que es Boca Unidos, realmente me interesó mucho la propuesta y el desafío de pelear por un ascenso”.



Además Carniello -a quien se le terminó su contrato con la Crema rafaelina- llega a Corrientes con la intención de tener continuidad, dado que no jugó mucho durante la temporada pasada. “El último semestre jugué los últimos cinco partidos nada más y justo se terminó mi contrato y tenía que juntarme a hablar con los dirigentes. Yo estaba buscando un cambio de aire y el interés que manifestó Boca Unidos y lo que hablé con Carlos (Mayor) me convenció de venir a Corrientes”, relató.



El futbolista de 29 años coincidió con el actual entrenador de Boca Unidos en San Juan, durante el paso de ambos por San Martín. Además de Rafaela y el elenco cuyano, Carniello vistió las camisetas de Colón y Everton de Chile. Acerca de su recuerdo de Mayor, y de lo que charlaron antes de fichar para el Aurirrojo, expresó que “lo primero que me dijo es que hay que ascender y noté en su convencimiento las ganas y la seriedad que le está poniendo a todo esto. Lo conozco, ya estuve con él en San Juan, sé la clase de entrenador que es y como trabaja”.



Carniello cuenta con experiencia en Nacional B y Primera División, aunque será su debut en el Federal A. Al respecto, expresó que “tengo muchos compañeros de fútbol que juegan en el Federal A y uno conoce lo que es el ascenso del fútbol argentino. Sé que se juegan muchos partidos, que hay muchos viajes, que hay que ir a canchas que no son como las del Nacional B, pero ya vengo mentalizado y sabiendo de lo que es la categoría. Mi objetivo es hacer bien las cosas en Boca Unidos y ayudar con la meta de lograr el ascenso”, subrayó.



En cuanto a su posición en defensa, el futbolista diestro, recordó: “Jugué toda mi vida de central, por ahí en los últimos años de mi carrera me probaron como lateral, y lo puedo hacer, pero no es mi fuerte”. Carniello no es un central alto, pero confesó que logra suplir los centímetros que brinda como ventaja a sus rivales con mucho oficio y velocidad para calcular y ejecutar las jugadas. Se define como un tiempista: “No soy muy alto, pero dentro de todo cabeceó bastante bien, soy bastante tiempista, y esos son mis dos puntos más fuertes. No me considero súper rápido pero tengo una velocidad que me ayuda a medir los tiempos para algún cruce o cubrir las espaldas a los volantes centrales, y el cabezazo tanto defendiendo como atacando”, concluyó.



