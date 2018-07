Se programó la 5ª fecha de la "A" y la 4ª de la "B"

Este fin de semana habrá intensa actividad en la Liga Correntina de Fútbol, con la disputa de la 5ª fecha de la Primera División "A", y la 4ª de la Primera División "B". En la máxima categoría se postergó el encuentro entre Juventud Naciente y Curupay, debido a un pedido del elenco San Luis por la tradicional perigrinación a la Basílica Itatí.

Pa­ra­dó­ji­ca­men­te, tras cuatro jornadas, Cambá Cuá y Popular que vie­nen de lo­grar el as­cen­so en el “Pre­pa­ra­ción” ju­ga­do a co­mien­zo de es­ta tem­po­ra­da. Lo de Po­pu­lar ya no sor­pren­de por­que en la fe­cha an­te­rior ha­bía de­rro­ta­do a Man­di­yú (3-­0) en un par­ti­do in­ten­so que lo de­fi­nió ase­gu­ró re­cién en el se­gun­do tiem­po. Su fút­bol es bas­tan­te in­te­re­san­te, cuan­do pue­de ju­gar al to­que lo ha­ce, tie­ne ju­ga­do­res há­bi­les pa­ra”rom­per” las de­fen­sas y un fun­cio­na­mien­to co­lec­ti­vo más que im­por­tan­te.

En los dos úl­ti­mos en­cuen­tros con­vir­tió 8 go­les, tres a Man­di­yú y cin­co a So­be­ra­ní­a, con­vir­tió 11 go­les y le ano­ta­ron 4 y se man­tie­ne in­vic­to con tres triun­fos y un em­pa­te. Cam­bá Cuá no se que­da atrás. Con un equi­po que con­ju­ga ex­pe­rien­cia y ju­ven­tud, es­tá de­mos­tran­do que se­rá gran pro­ta­go­nis­ta. Tie­ne va­rios ju­ga­do­res que vie­nen de ac­tuar en tor­ne­os de ni­vel Fe­de­ral B y la idea es apun­tar al cam­pe­o­na­to es­ta tem­po­ra­da.

En la cuar­ta fe­cha go­leó a San Mar­cos (4-­1) y an­te­rior­men­te ha­bía con­ver­ti­do tam­bién cua­tro an­te So­be­ra­nía (4-­0). En la de­fen­sa cuen­ta con el ofi­cio de Hu­go He­rre­ra, un me­dio­cam­po de lu­jo pa­ra el fút­bol lo­cal con los her­ma­nos Fer­nan­do y Se­bas­tián Gon­zá­lez, más Wal­ter Ra­mos y ade­lan­te la po­ten­cia del jo­ven de­lan­te­ro Adrián Ace­ve­do y del en­ca­ra­dor bra­si­le­ño Eri­val­do De Sou­za. De­trás de ellos tam­bién tie­nen pre­ten­sio­nes de ter­ciar por los pri­me­ros pues­tos Fe­rro­via­rio, Bo­ca Uni­dos, Man­di­yú y el mis­mo Lip­ton.

Programa de la partidos:

Sábado 14 de julio:

Cancha Libertad:

14:00 hs.- 1ra Div B: Dr Montaña vs Talleres

16:00 hs.- 1ra Div A: San Jorge vs Soberanía

Cancha Lipton:

14:00 hs.- 1ra Div A: Popular vs San Marcos

16:00 hs.- 1ra Div A: Quilmes vs Boca Unidos

Cancha Huracán:

14:00 hs.- 1ra Div A: INVICO vs Empedrado

16:00 hs.- 1ra Div A: Cambá Cuá vs Lipton

Cancha Alvear:

14:00 hs.- 1ra Div B: Rivadavia vs Santa Catalina

16:00 hs.- 1ra Div B: Alumni vs Independiente

Cancha Ferroviario:

14:00 hs.- 1ra Div B: B° Quilmes vs Villa Raquel

16:00 hs.- 1ra Div A: Ferroviario vs Mburucuyá

Domingo 15 de julio:

Cancha Huracán:

14:00 hs.- 1ra Div B: Sacachispas vs Robinson

16:00 hs.- 1ra Div A: Huracán vs Mandiyú

Cancha Lipton:

14:00 hs.- 1ra Div B: Def de Torino vs Libertad

16:00 hs.- 1ra Div B: Peñarol vs Alvear



