Cambá Cuá quedó como único líder al derrotar a Lipton

En cancha de Huracán Corrientes el equipo de Walter Zacarías superó a Lipton por 2 a 0, y quedó como único líder del Torneo Oficial de la Primera División "A", debido a Popular igualó 1 a 1 con San Marcos. Además ganaron Boca Unidos, Mburucuyá y San Jorge.

Cambá Cuá, con goles de Adrián Acevedo, superó 2 a 0 y dejó sin invicto a Lipton, cotejo perteneciente a la quinta fecha del Torneo Oficial de la Primera A que se disputó ayer en forma parcial. El "rojo" encaminó su triunfo en la primera mitad, donde pudo marcar la distancia con las oportunidades que logró crear. Además, el elenco del barrio homónimo aprovechó el empate de Popular con San Marcos, fue 1 a 1, cancha de Lipton, y quedó como único líder del certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol.



El triunfo ante la "marea azul" fue el cuarto en el Oficial para los dirigidos por Walter Zacarías, nuevamente en el césped de Huracán Corrientes. A su vez, Popular no pudo con el escollo de San Marcos, el elenco del "león" lo ganaba con tanto de Carlos Estigarribia en la parte inicial del juego y antes de la media hora Enzo Ayala con un golazo de mitad de cancha, tiro libre, puso el empate en el tanteador, resultado que no se movió hasta el final.



En el mismo escenario, Boca Unidos superó a Quilmes por 2 a 1 y escaló al tercer lugar en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Roberto Marioni terminaron justificando la diferencia y abrocharon su segundo triunfo de manera consecutiva. Gran triunfo de Mburucuyá sobre Ferroviario en condición de visitante. Con goles de Pablo Sandoval en el complemento, la "M" abrochó su primera victoria en el torneo. Finalmente en cancha de Libertad, San Jorge se recuperó de una desventaja de dos goles para golear a Soberanía por 5 a 2 y sumar de a tres por primera vez.

Síntesis del partido:

Cambá Cuá (2): Cristhian Lator; Víctor Montiel, Hugo Herrera, Aldo Gómez y Federico Torres; Fernando González, Gustavo Ojeda, Walter Ramos y Sebastián González; Adrián Acevedo y Francisco De Souza. DT: Walter Zacarías.

Lipton (0): Javier González; Juan R. Gauna, Lucas Benítez, Diego Monzón Pinat y Alexis Fleita; Diego Valenzuela, Diego González, Carlos Gallardo y Martín Oviedo; Daniel Gómez y Mariano González. DT: M. García Portal - J. Sánchez.

Goles: 20' y 40' Adrián Acevedo (CC).

Cambios: 50' Gerardo Gauto por D Valenzuela (L); 59' Alexis Benítez por Oviedo (L); 68' César Solís por Ramos (CC); 74' Nelson Montero por Monzón; 78' José Piñeiro por Acevedo (CC) y 88' Rubén González por De Souza (CC).

Árbitro: Victor Vallejos.

Cancha: Huracán Corrientes.



Popular (1): Facundo Orzuza; Gonzalo Vera, Angel Barrios, Enzo Fernandez y Gustavo Lopez; Jorge Soto, Ariel Romero, Brian Cuyua y Francisco Flores; Enzo Ayala y Julian Silva. DT: Gabriel Cardozo.

San Marcos (1): Facundo Martinez; Lautaro Vila, Alexis Urbina, Franco Benitez y Federico Ojeda; Diego Ortiz, Francisco Toledo, German Lopez y Sergio Barrios; Alexis Estigarribia y Carlos Estigarribia. DT: Roberto Estigarribia.

Goles: 3' Alexis Estigarribia (SM); 24' Enzo Ayala (P).

Cambios: 58' Miguel Romero y Enrique Insaurralde por Flores y Soto (P); 66' Ramón Morales por C. Estigarribia (SM) y 75' Rodrigo Barrios por Vila (SM).

Expulsado: 36' Gustavo Lopez (P).

Arbitro: Leonardo Franco.

Cancha: Lipton.



Quilmes (1): Horacio Acuña; Walter Acuña, Juan M. Argüello, Diego Colman y Víctor Barrios; Germán Pared, Rodolfo Gutiérrez, Ernesto Maidana y Lautaro Cabrera; César Navarro y Nelson Cabral. DT: Enrique Urbina-Ramón Zamudio.

Boca Unidos (2): Cristian Martínez; Matías Espíndola, Ariel Morales, Cristian Da Silva, Alejandro Leani; Ivo Villalba, Ataliva Schweizer, Gonzalo González, Gerardo Villada; Leonel Niz, y Lautaro Larrasabal. DT: Sergio Umpierrez.

Goles: 8' Victor Barrios (Q) e/c (BU), 49' Lucas Cabrera (Q); 80' Lautaro Larrazábal (BU).

Cambios: 56' Kevin Mora por G. González (BU); 60' Benjamín Urbina por Colman (Q); 74' Germán Acuña por Navarro (Q); 75' Cristian Encina por Villalba (BU), 80' Facundo Sosa por Morales (BU).

Arbitro: Rosana Ojeda.

Cancha: Lipton.



Ferroviario (1): Ariel Crisosto; Iván Duarte, Valeriano Artigas, José Fernández y Maximiliano Brunetti; Marcelo Escobar, Osvaldo Chávez, Facundo Escalante y Lucio Lopez; Juan Kuchak y Germán Strillesky. DT: Ramón Centeno.

Mburucuya (2): José Gómez; Héctor Duete, Carlos Palacio, Rodrigo Pintos y Gustavo Duete; Milton Montenegro, Juan Fernandez, Lisandro Rios y Víctor Galarza; Osvaldo Gómez y Pablo Sandoval. DT: Javier Klos.

Goles: 54' y 85' Pablo Sandoval (M); 55' Germán Strillevski (F).

Cambios: 55' Juan Salazar por J Fernández (M); 83' Ramón Mambrin por I Duarte (F); 90' Germán Leyes por H Duete (M) y 94' Axel Ojeda por C Palacio (M).

Árbitro: Edgardo Romero.

Cancha: Ferroviario.



San Jorge (5): Lucas Maciel; Nelson Escalante, Gerardo Gomez, Sebastian Ledesma y Jorge Solis; Gustavo Esquivel, Jorge González y Dario Maidana; Lucas Zabalich; Hugo Maidana y Axel Ferreiro. DT: Hugo Maidana.

Soberania (2): Carlos Aquino; Mauricio Barrios; Gerardo Amarilla, Víctor Ortiz y Guillermo Fernández; Gerardo Barrientos, Diego Fernández y Daniel Ojeda; Cristian Acevedo; Gastón Gómez y Diario Chavarría. DT: Andrés Fernández .

Goles: 21' Gastón Gómez (S); 41' Cristián Chavarría (S) y 43' y 58' Lucas Zabalich (SJ); 67' Gerardo Gomez (SJ); 73' Gustavo Crisosto (SJ) y 85' Hugo Maidana (SJ).

Árbitro: Sebastián Azcona.

Cancha: Libertad.

Programa para hoy:

Cancha Huracán:

14:00 hs.- 1ra Div B: Sacachispas vs Robinson

16:00 hs.- 1ra Div A: Huracán vs Mandiyú

Cancha Lipton:

14:00 hs.- 1ra Div B: Defensores de Torino vs Libertad

16:00 hs.- 1ra Div B: Peñarol vs Alvear



