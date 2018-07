"Boca Unidos debe prepararse para buscar el primer ascenso"

El arquero Alejandro Medina viene de Mitre y dice que lo sedujo la idea de venir a Corrientes porque es un club con instalaciones de primer nivel con jugadores y entrenador importantes. Le interesa el proyecto de volver pronto a la B Nacional y”vamos a hacer todo para poder lograrlo”.

Se llama Alejandro Medina, proviene de Mitre de Santiago del Estero, es arquero y más allá de que en Santiago del Estero lo trataron muy bien, uno siempre está dispuesto a afrontar nuevos desafíos. A poco de arribar a nuestra ciudad dijo que lo sienta bien Corrientes,“estamos cómodos, con la familia, disfrutando del club, en esta ciudad tan linda. A los jugadores los conozco por haberlos enfrentado y a la provincia sólo la conocía de paso”.

En cuanto a las instalaciones “las conocía sólo por referencias, una es la de Moisés (Matías), pero venir y estar en el club te sorprende, canchas de primer nivel, materiales para entrenar, la verdad que es una institución que lamentablemente hoy se encuentra en el Federal A cuando tendría que estar en una categoría superior. Ojalá seamos nosotros los que hagamos que vuelva a ese lugar”.

“¿Porqué decidí venir?. Mitre tiene hoy otras prioridades, el técnico trajo su arquero y uno busca por ahí tener continuidad. Hace seis meses que no me tocaba jugar y si bien me siento capacitado para pelear el puesto a cualquiera, hay oportunidades que uno no las debe desaprovechar y venir a Boca Unidos, con este tipo de proyecto, con el técnico (Carlos Mayor) que me llamó y mostró un interés inclinó la balanza”.

“Hicimos un esfuerzo familiar muy importante, agarramos nuestras cosas, nos subimos al auto. A las 3 de la mañana llegamos acá, a las 7 me levanté para empezar a entrenar, la verdad con muchas ganas y expectativas. Estaba en Santiago y ya quería estar acá para poder arrancar. Uno ve estas instalaciones de primer nivel y uno piensa que no le erró a la decisión de venir a Corrientes”.

Lo llamó Carlos Mayor y Medina sostuvo al respecto en el diálogo con El Deportivo (Continental), “la verdad que el técnico es una persona que conoce lo que es el fútbol de ascenso y sabe lo que es armar equipos duros. No sé si alguna vez le tocó dirigir en un Federal A, pero es un entrenador con experiencia, de primer nivel, trabaja muy bien, con un cuerpo técnico muy importante. Puede estar a la altura de clubes como Boca Unidos y cualquier equipo”.

El experimentado arquero reiteró que en Mitre se sintió “muy querido, la gente es muy especial pero uno siempre debe buscar objetivos. Creo estar en la edad para seguir progresando, uno se siente pleno y si te buscan este tipo de clubes, que tienen proyectos tan importantes uno se pone contento. Tengo que aprovechar este momento. Hoy estoy acá y la verdad que feliz”.

Acerca de sus características dijo “soy un arquero sencillo. No van a ver nada espectacular. No soy un arquero vende humo, trato de ser una voz de mando en el fondo. Darle tranquilidad a mis compañeros; me gusta salir jugando con los pies, pero si la tengo que poner larga en la cabina de transmisión lo hago. En este sentido soy un arquero muy simple, trato de tener una buena ubicación en el arco, salir a buscar los centros. Me caracterizo más por ir al frente que en ser un espectacular arquero. En ese sentido vamos a dejar todo en cada partido y en cada entrenamiento para llegar de la mejor manera para este arranque. Tengo un poco de ansiedad para poder empezar en este club, que para mí es muy importante”.

En cuanto al torneo consideró que uno debe estar preparado para la reestructuración o para ir por los dos ascensos. “Boca Unidos debe prepararse para buscar el primer ascenso y si después hay más ascensos nosotros tenemos que estar ahí, en la pelea, en la disputa, en ser protagonistas. Los demás equipos también van a estar detrás de ese objetivo. El Federal A lo jugué con Aconquija (Catamarca), me encanta. Es durísimo, todos con dientes apretados y aparte los viajes son cansadores. Hoy tenemos un tiempo prudencial para poder arrancar bien, tenemos jugadores que han jugado en primera, un técnico de primera y eso te da chapa de candidato”.

