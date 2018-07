El Federal A sería la única categoría que tendría descensos

Un informe de Solo Ascenso dio cuenta de que en el próximo torneo de la categoría serán 8, al igual que en la temporada pasada. En cambio, en la Primera B Nacional, la Primera B, C y D Metropolitana, no habría descensos en el campeonato venidero.

La forma de disputa y el calendario para los próximos torneos de las categorías en el país no están oficializados, aunque desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se vienen sucediendo reuniones formales e informales donde se van cocinando a fuego lento las reestructuraciones impulsadas por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su alfil, el gerente de la casa y titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino.



Un informe, publicado ayer por la página especializada Solo Ascenso, expresa que “todo parece indicar que el Torneo Federal A será la única categoría de ascenso en donde habrá descensos”. Se habla que la razón es la reestructuración que se lleva adelante en los campeonatos de ascenso, cuando curiosamente las versiones que circulan es que el próximo Federal A mantendrá el formato de la temporada pasada.



Lo cierto es que las decisiones, que se siguen tomando en AFA, vuelven a repercutir de lleno en el Consejo Federal, organismo que engloba al castigado fútbol del interior. Es que durante la semana pasada se dio a conocer que no habrá descensos en los torneos de las categorías de ascensos Metropolitanas B, C y D. En la Primera B Nacional, los dirigentes de los principales clubes pactaron con Tapia y Toviggino que la división del campeonato en zona Metropolitana e Interior se aplique desde la temporada 2019/20, con la condición de que no haya descensos el próximo torneo.



Sin embargo, en el Federal A, cuya fecha estimativa de inicio será el 9 de septiembre, todo parece indicar que los descensos al nuevo Torneo Regional Amateur 2019 volverán a ser 8, sobre un total de 36 equipos participantes, lo que representa un 25%. Claro que de aprobarse la reestructuración en la B Nacional para el 2019/20, la categoría podría llegar a sumar alrededor de 8 ascensos, aunque todo dependerá de qué número de equipos (18 o 20) estarán conformadas las dos zonas en las que se dividirá el certamen.



La mentada reestructuración, que según AFA y el Consejo Federal tiene el apoyo de la gran mayoría de los clubes del país, se inició meses atrás con la eliminación del Torneo Federal B y la creación del Torneo Regional Amateur del Interior, en una decisión que no cayó para nada bien en las entidades, cuerpo técnico y jugadores que venían disputando durante los últimos años dicha divisional.



Lo que no queda muy en claro es que si hay tantas instituciones que parecen estar en contra de las reestructuraciones encaradas, cómo a la hora de hacerlas públicas, muchos dirigentes esconden la cabeza y prestan su apoyo. “Muchas especulaciones y pocas realidades, a pocos días de iniciarse los campeonatos de ascenso. Por lo pronto, las últimas informaciones desde la sede de la calle Viamonte indican que el Federal A será la única divisional que tendrá descensos”.



Los equipos que conformarán el Torneo Federal A 2018/2019, son los siguientes:

Altos Hornos Zapla (Palpalá-Jujuy)

Alvarado (Mar del Plata)

Atlético Paraná (Paraná-Entre Ríos)

Boca Unidos (Ctes.)

Camioneros (Bs. As.)

Chaco For Ever (Resistencia-Chaco)

Cipolletti (Río Negro)

Crucero del Norte (Posadas-Misiones)

Def. Belgrano (Villa Ramallo-Bs. As.)

Def. de Pronunciamiento (Entre Ríos)

Dep. Madryn (Pto. Madryn)

Dep. Maipú (Maipú-Mendoza).

Dep. Roca (Gral. Roca- Río Negro).

Douglas Haig (Pergamino)

Estudiantes (Río Cuarto-Córdoba)

Estudiantes (San Luis)

Ferro (Gral. Pico-La Pampa)

Gimnasia (Concepción del Uruguay-E. Ríos)

Gimnasia y Tiro (Salta)

Huracán (Las Heras-Mendoza)

Independiente (Neuquén)

Juventud Antoniana (Salta)

Juv. Unida Universitaria (San Luis)

Juv. Unida (Gualeguaychú-Entre Ríos)

Racing (Córdoba)

San Jorge (Tucumán)

San Lorenzo (Alem-Catamarca)

San Martín (Formosa)

Sansinena (Bs. As.)



