“Es lamentable que no sepamos cuándo arranca el torneo”

Alfredo Schweizer habló sobre la falta de definición respecto del Torneo Federal A, ya que aún no se concreta la reestructuración de la B Nacional. Además, dejó en claro que Boca Unidos no salió del mercado aunque hoy tiene un plantel completo con dos jugadores por puesto.

El presidente de la entidad “Aurirroja” dialogó esta tarde con La Red Deportiva y dejó sus conceptos sobre el torneo Federal A que se viene, aunque fue crítico por la falta de resolución ante un certamen que –en principio- tiene como fecha de inicio la del 9 de septiembre pero que podría cambiar, además de no conocer –a esta altura- la conformación de las zonas, la forma de disputa o la cantidad de ascensos, por ejemplo.



Con la firma de Alejandro Medina el pasado viernes, Boca Unidos sumó a su quinto refuerzo (Oscar Carniello, Gerardo Maciel, Gustavo Mbombaj y Nicolás Ledesma) y ya son 8 las caras nuevas que llegan para reforzar el plantel si se tienen en cuenta los regresos de Martín Fabro, Julio Cáceres y Cristian Núñez.



Igualmente, Schweizer explicó que todavía “estamos en el mercado. A diferencia de otras oportunidades, ahora tenemos una indefinición con respecto al inicio y formato del torneo, por eso nada nos apura. Lo que se había conversado con el técnico, cuando empezamos las reuniones, él había pedido jugadores en estos puestos y, en principio, se fue cumpliendo con lo él pidió. Tenemos dos jugadores puesto y –si se quiere- estamos trabajando casi con el plantel completo pero sin salir del mercado”.



Luego, en su conversación con La Red Corrientes (107.1 MHZ) habló sobre los rumores de cambios en la B Nacional, que traería aparejado variantes en el Torneo Federal A. “Más allá que siempre estamos pasando por AFA, por ahora todo lo que hay es un proyecto que está consensuado, en sus grandes puntos, pero hasta que no esté aprobado por Comité Ejecutivo y explicitado en el Boletín de AFA es como que no está”, explicó.



Y agregó que “después hay que ver la letra chica: la cantidad de equipos que habría en un formato de Capital e Interior, y en función de eso lo que sería el formato del Federal A está pendiente hasta que sea aprobado aquello. Es lamentable que a esta altura de la temporada no sepamos cuándo arranca el torneo y cómo vamos a jugar”.



Entre otros temas, sobre la posible partida de Gonzalo Ríos advirtió que “no hemos recibido ninguna llamada de Mitre de Santiago del Estero para conocer las condiciones económicas para que el jugador se pueda ir. Nosotros entendemos que hasta ahora no se va pero no hay que descartar nada. Hoy lo contamos como uno de los delanteros del plantel”.



Luego manifestó que “los jugadores se van porque priorizan las categorías, no necesariamente por lo económico. No es lo mismo jugar una B Nacional que televisan casi todos los partidos y hay más chances de mostrarse”, aunque no es el caso de Martín Fabro quien “ha tenido una quita importante, una rebaja en su salario, para venir a Boca Unidos y eso nos llena de orgullo”. Boca Unidos sigue trabajando para un inicio de torneo que –pareciera- quedará largo ya que se puso la fecha estimativa del 9 de septiembre pero en el fútbol argentino de ascenso nunca se sabe.



