Se programó la 6ª fecha de la "A" y la 5ª de la "B"

En la habitual reunión de los martes de la Liga Correntina de Fútbol, el Consejo Directivo definió el programa de la sexta fecha de la Primera División "A" y la quinta de la Primera División "B".

El próximo sábado y domingo se disputarán los partidos correspondientes a la sexta fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A", y la quinta de la Primera División "B". En la máxima categoría se destaca el duelo del domingo, donde el puntero Cambá Cuá visitará al ascendente Boca Unidos en el Predio Leoncio Benítez.



Además el escolta Popular visitará el sábado a Lipton desde las 16 hs. En cuanto a la Primera División "B", habrá duelo de punteros entre Alumni de Paso de la Patria y Deportivo Empedrado. En duelo clave de la categoría de ascenso se disputará el sábado a las 14 hs en cancha de Huracán Corrientes.



Programa de partidos:

Sábado 21 de julio:

Cancha de Alvear:

14:00 Villa Raquel vs Dr Montaña (1ª B)

16:00 Robinson vs Invico (1ª B)

Cancha de Huracán Corrientes:

14:00 Empedrado vs Alumni (1ª B)

16:00 Curupay vs Quilmes (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 Santa Catalina vs Sacachispas (1ª B)

16:00 San Marcos vs San Jorge (1ª B)

Cancha de Lipton:

14:00 Talleres vs Defensores de Torino (1ª B)

16:00 Lipton vs Popular (1ª A)

Cancha de Mburucuyá:

15:30 Mburucuyá vs JUventud Naciente (1ª A)

Cancha de Ferroviario:

15:30 Soberanía vs Huracán (1ª A)

Domingo 22 de julio:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 Boca Unidos vs Cambá Cuá (1ª A)

Cancha de Alvear:

14:00 Alvear vs Bº Quilmes (1ª B)

16:00 Mandiyú vs Sportivo (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 Independiente vs Peñarol (1ª B)

16:00 Libertad vs Rivadavia (1ª B)



