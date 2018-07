Lipton goleó a Popular y Curupay se acerca a la cima

En el inicio de la sexta fecha de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, Lipton soprendió al escolta Popular al golearlo por 4 a 0, mientras que Curupay se acerca a la cima con un triunfo ante Quilmes por 2 a 0. En tanto que en la Primera "B" Empedrado quedó como único líder al derrotar a Alumni.

Lipton goleó a Popular por 4 a 0 en uno de los partidos de la sexta fecha que comenzó a jugarse en la tarde de ayer. Los goles fueron anotados por Daniel Gómez en dos ocasiones, uno en cada tiempo y el primero de tiro penal. Desde la apertura del marcador se le simplificó el trámite al dueño de casa. Popular perdió a uno de los centrales, Gonzalo Vera se fue expulsado por la falta en la acción previa a la sanción del penal, y desde ahí en adelante no pudo encontrarle la vuelta al juego.



En un contexto donde las acciones fueron muy enredadas, se vio poco fútbol y el campo de juego no es de los mejores para intentar jugar la cinco a ras del piso, salió un cotejo cortado, friccionado, y allí el once de Lipton supo sacar ventaja en los momentos precisos. En el complemento el golero de Popular, Facundo Orzuza se convirtió un gol en contra y el elenco que venía liderando hasta una fecha atrás con Cambá Cuá no pudo recomponerse de esa diferencia en el marcador y terminó cayendo aún por un resultado más abultado.



El triunfo de Lipton es el primero en el principal certamen liguista, antes cosechó cuatro empates y una derrota ante Cambá Cuá en la fecha última. "Se nos abrió el arco y pudimos ganar", dijo al finalizar el encuentro Lucas Benítez. En el "gigante" del Berón de Astrada, ganó Curupay 2 a 0 a Quilmes, los goles del "maderero" fueron obra de César Molina en el primer tramo del segundo tiempo. El juego correspondió a la sexta fecha del Oficial liguista. En tanto en cancha de Ferroviario, Soberanía -hizo las veces de local- perdió 4 a 2 con Huracán Corrientes. Cinco de los goles se anotaron en la primera mitad. El programa se completó con empates de San Jorge con San Marcos en dos goles y el 0 a 0 de Mburucuyá y Juventud Naciente.



Empedrado único líder en la "B"



El elenco del barrio San Antonio Oeste derrotó 3 a 1 a Alumni de Paso de la Patria y quedó como único puntero de la primera división B. Eduardo Cardozo en dos ocasiones y Carlos Nicolás Segovia los goles del ganador. Invico derrotó 1 a 0 a Robinson; Santa Catalina hizo lo propio ante Sacachispas y por el mismo resultado. Villa Raquel y Talleres golearon, la Villa derrotó 4 a 1 a Dr. Montaña, mientras que el portuario hizo lo propio sobre Torino a quien goleó 4 a 2.



Síntesis de los partidos:

Lipton (4): Brian Ruiz Diaz; Brian Fernández, Lucas Benítez, Diego Monzón Pinat y Alexis Fleitas; Juan Gauna, Diego González, Carlos Gallardo y Francisco Aguirre; Mariano González y Daniel Gómez. DT: M García Portal y J Sánchez.

Popular (0): Facundo Orzuza; Santiago Benítez, Gonzalo Vera, Carlos Ojeda y Angel Barrios; Ariel Romero, Enzo Fernández, Jorge Soto y Julián Silva; Enso Ayala y Darío Palomo. DT: Cardozo-Blanco.

Goles: PT 30' Daniel Gómez -p- (L); ST 11’ Facundo Orzuza e/c (P), 17’ D. Gómez (L) y 45' Juan Gauna (L).

Cambios: ST al inicio Miguel Romero por C. Ojeda (P), 13' Brian Cuyuá por D. Palomo (P), 20’ Enrique Insaurralde por J. Soto (P), 29’ Norberto Roa Velázquez por M. González (L), 39’ José López Sosa por F. Aguirre (L) y 46’ Mauricio Zamudio por D. González (L).

Expulsados: PT 29' G. Vera (P); ST 22’ C. Gallardo (L).

Árbitro: Rosana Ojeda.

Cancha: Lipton.



Curupay (2): Brian Aranda; Johan Báez, Esteban Valenzuela, Héctor Moreyra y Jorge Alegre González; Marcos Giménez, Víctor González, Cristian Medina y Darío Romero; César Molina y José Monzón. DT: Domingo Centurión.

Quilmes (0): Jonatan Teijeiro, Walter Acuña, Juan Argüello, Víctor Barrios y Benjamín Urbina; Elías Pared, Lucas Cabrera, Sebastián Gutiérrez y Ernesto Maidana; Nelson Cabral y César Navarro. DT: Urbina-Zamudio.

Goles: ST 3’ y 5’ César Molina (C).

Cambios: ST 6’ Cristian Gómez por D. Ramírez (C), 10’ Germán Acuña por A. Maidana (Q), 20’ Raúl Barrientos por C. Navarro (Q), 21’ Mauricio Molina por Jorge Alegre González (C), 29’ Eduardo Montenegro por M. Giménez (C) y 37’ Martín Bermúdez por W. Acuña (Q).

Árbitro: Leonardo Franco.

Cancha: Huracán.



Soberanía (2): Julio Martínez; José Barrios, José Luis Gómez, Alejandro Giménez y Tomás Ortiz; Gerardo Barrientos, Gerardo Amarilla y Daniel Ojeda; Gastón Gómez; Fernando Echavarría y Cristian Acevedo. DT: Andrés Fernández.

Huracán (4): Juan Duete Vázquez; Santiago Flores, Rodrigo Sánchez, Rodrigo Lannuzzi y Edgar Coutinho; Kevin Maidana, Mariano Maciel e Iván Papadopulos; Martín Barreto; Luis Ortiz y Alberto Quevedo. DT: Ariel Britez .

Goles: PT 10' Cristian Acevedo (S), 11' Rodrigo Lannuzzi -p- (H), 13' Alberto Quevedo (H), 25' Iván Papadopulos (H), 30' José Luis Gómez -p- (S); ST 32' Martín Barreto (H).

Cambios: PT 38' Francisco Franco por J. Barrios (S); ST 10' Nahuel Rolón Sandoval por G. Gómez (S), 17' Pablo Sotomayor por F. Echavarría 21' Nicolás Castillo por M. Maciel (H), 27' Sergio Acevey por I. Papadopulos (H) y 33' Arnaldo Valdovinos por S. Flores (H).

Árbitro: Javier Cabrera.

Cancha: Ferroviario.



Mburucuyá (0): Alberto Todone; Rubén Monzón, Juan Romero, Gustavo Duete y Alex Ojeda; Milton Montenegro, Juan Salazar y Lisandro Ríos; Maximiliano Maidana; Héctor Duete y Pablo Sandoval. DT: Javier Kloz.

Juventud Naciente (0): Leandro Saux; Axel Maidana, Raúl Ferrer, César Sena y Ricardo Frías; Christian Ojeda, Miguel Torres y Diego Valenzuela; Jeremías Candia, Enzo López y Rodrigo Gómez. DT: Pablo Barrios.

Cambios: ST 6’ Mario Cardozo por A. Ojeda (Mb), 22’ Gervasio Vera por P. Sandoval (Mb), Jonatan Almirón por E. López (JN).

Árbitro: Sergio Pérez.

Cancha: Mburucuyá.



San Jorge (2): Lucas Maciel; Matías Escalante, Gerardo Gómez, Sebastián Ledesma y Jorge Solís; Darío Maidana, Jorge González y Gustavo Esquivel; Axel Ferreiro, Hugo A. Maidana y Lucas Zabalich. DT: Hugo Maidana.

San Marcos (2): Fernando Martínez; Alejandro Morales, Francisco Toledo, Alexis Urbina y Federico Ojeda; Sebastián Ojeda, Germán López y Diego Ortiz; Sergio Barrios; Alexis Estigarribia y Carlos Estigarribia. DT: Roberto Estigarribia.

Goles: PT 17’ y 21’ Lucas Zabalich (SJ); ST 26’ y 47’ Germán López (SM).

Cambios: ST 22’ Darío Goicochea y Mauro Barrios por J. Solís y G. Esquivel (SJ), 38’ Edgardo Martínez Durand por F. Ojeda (SM) y 40’ Rodrigo Barrios por D. Maidana (SM).

Árbitro: Miguel González.

Cancha: Libertad.



