Mayor: "Vamos a seguir trabajando en la línea de tres"

El técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, aceita el engranaje de atrás con Ricardone, Carniello y Baroni, porque busca "mucha posición de pelota y ser más agresivos".

Boca Unidos continúa con la puesta punto en plena pretemporada para disputar desde el 9 de septiembre el Torneo Federal A. El miércoles disputó su segundo partido amistoso ante Villa Alvear de Resistencia. El entrenador Carlos Mayor volvió a insistir con una línea de tres, algo que viene probando desde hace un tiempo y que ya lo ha comenzado a llevar a la prácticas en los amistosos.



"Es un sistema que yo lo trabajé y lo conozco mucho, lo hice en otros equipos, como en Almagro cuando arranqué y me tocó llegar a la final, pero como tenemos tiempo, debemos trabajarlo; también uno busca las características de los jugadores y tener una variante más para tratar de tirarlo en funcionamiento en la cancha cuando sea necesario". "Como dije antes, por características propias de los jugadores, me parece que es un sistema que puede acomodarlos, empezando de atrás hacia adelante, a Ricardone, a Oscar Carniello, a Leo Baroni, tener gente por afuera rápida".



"En definitiva, es un sistema que trabajándolo puede resultar". Y profundizó más aún sobre la productividad. "A mí es algo que me vino bien, lo hice en Almagro cuando me tocó ir a Japón, también en Godoy Cruz. Obviamente como digo yo, todos los sistemas son lindos, pero tenés que tener los jugadores apropiados y que se sientan a gusto y cómodos en la cancha".



"Uno trata de buscarlo, de trabajarlo, tirarle los conceptos, las ideas, trabajarlo mucho, así que es un sistema que te da muchas posibilidades, mucha posición de pelota, ser un equipo agresivo, atacar mucho por las bandas, hacer el triángulo de la mitad de la cancha, vamos a ver cómo resulta y saber que también es un sistema que tiene que ser muy flexible a línea de cuatro, según los extremos o laterales".



El elenco de la ribera ha sumado varios refuerzos, pero todavía podría llegar algún otro futbolista. "Todavía no nos retiramos del mercado de pases, lo estoy hablando con Alfredo, estamos viendo, analizando los puestos en los que nos puede faltar jugadores, que estemos un poco débiles; pero no nos queremos apurar, queremos esperar durante este mes si existe alguna chance, porque son momentos en que los equipos también están descartando algunos jugadores. Estamos haciendo la plancha en estos momentos, conformes con la gente que llegó, pero por ahí podemos llegan a incorporar uno o dos jugadores más, pero no más que eso", sostuvo el coach del "aurirrojo".



