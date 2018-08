Mburucuyá bajó a Cambá Cuá y Curupay es el nuevo líder

En el inicio de la 8ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, Mburucuyá se hizo fuerte en su estadio y le sacó el invicto a Cambá Cuá al ganarle por 1 a 0. Mientras que Curupay es el nuevo puntero al superar a Popular por 1 a 0. En la Primera "B" mandan Invico y Alumni.

Se sabía que Mburucuyá en condición de local no iba a resultar fácil para el hasta ayer único puntero Cambá Cuá, que venía con el rótulo de invicto en el torneo Oficial de primera división A de la Liga Correntina de Fútbol. Fue así, porque a los 28’ del segundo tiempo, el equipo del interior anotó el único gol a través de un tiro libre ejecutado por Ariel Duete, que dejó sin chances al arquero Cristhian Lator.



Sobre el final, se produjeron algunos desórdenes entre los jugadores y efectivos policiales, pero felizmente no pasó a mayores y todo terminó sin mayores consecuencias. Este resultado bajó a Cambá Cuá al segundo puesto del Oficial de la A, mientras que Curupay se vio beneficiado con su victoria sobre Popular a quien desplazó del lugar de privilegio.

A Curupay no le sobró nada, pero le bastó el gol convertido con impecable golpe de cabeza por Nicolás Segovia, a los 4’ del segundo tiempo, para alzarse con la victoria y pasar a comandar el campeonato y con un partido menos jugado. Popular terminó con ocho jugadores por las expulsiones de Julián Silva (tremendo “planchazo” con ambas piernas), Víctor González (lo bajó a un rival que lo eludía) y Santiago Britez (le entró duro a Franco). Sorprendió la actitud de estos jugadores porque generalmente el equipo intenta jugar bien al fútbol.



En el primer tiempo no se sacaron ventajas en un juego entre ambas áreas y que solamente tuvo un par de aproximaciones con un tiro libre de Franco que despejó un defensor de cabeza en la línea y un remate de Giménez que echó al corner el arquero. En el período final, a los 4’ Giménez mandó un tiro de esquina que desvió con buen cabezazo Segovia anotando el gol. Pocos después, la inesperada entrada con los dos pies hacia adelante de Silva y enseguida la fuerte falta de Víctor González dejaron con nueve a Popular. Sin embargo, Curupay no lo supo aprovechar y salvo un centro de Giménez que marcó increíblemente frente al arco Montenegro, no generó situaciones netas de gol ante un ordenado Popular. Faltando dos minutos fue expulsado Santiago Britez, pero el marcador no se modificó y Curupay llegó a la cima.

En los otros partidos de la jornada Quilmes dio la nota venciendo a Ferroviario 4-3 como visitante; San Marcos y Sportivo repartieron puntos tras el 1-1 y Lipton volvió a ganar, esta vez a Huracán 3-1 para salir de la zona baja. En la B, Invico no pudo defender la cima que supo conseguir tras la última fecha y cayó ayer ante Libertad por 2 a 1, en uno de los partidos correspondientes a la 7ma fecha. De esta manera ya no está solo porque Alumni de Paso de la Patria se impuso a Santa Catalina 2-0.

Síntesis de los partidos:

Curupay (1): Brian Aranda; Johan Báez, Esteban Valenzuela, Héctor Moreyra y Jorge Alegre González; Marco Giménez, Darío Ramírez, Edgar Franco y José Monzón; Víctor González y Nicolás Segovia. DT: Domingo Centurión.

Popular (0): Facundo Orzuza; Gonzalo Vera, Tomás Barrios, Sebastián Brítez y Enzo Fernández; Miguel Romero, Ariel Gauna, Ariel Romero y Darío Palomo; Julián Silva y Enzo Ayala. DT: Gabriel Cardozo.

Goles: ST 4' N Segovia (C).

Cambios: ST 14' Enrique Insaurralde por A Gauna (P), 20' Eduardo Montenegro por J Monzón (C) y Francisco Flores por E Fernández (P), 29' Cristian Gómez por M Segovia (C), 35' Mauricio Molina por H Moreyra (C) y 36' Bruno Torres por D Palomo (P).

Incidencias: Expulsados ST 12' J Silva, 17' G Vera y 43' S Brítez todos en Popular.

Árbitro: Javier Magnago.

Cancha: Huracán Corrientes.

Mburucuyá (1): Miguel Gonzalo; Rubén Monzón, Pedro Benítez, Brian Escalante y Axel Ojeda; Héctor Duete, Carlos Fernández, Mario Cardozo y Lisandro Ríos; Osvaldo Gómez y Pablo Sandoval. DT: Javier Klos.

Camba Cuá (0): Cristhian Lator; Víctor Montiel, Hugo Herrera, Rodrigo Valdovinos y Federico Torres; Fernando González, Gustavo Ojeda, Walter Ramos, Erivaldo De Souza; Guillermo Barreto, Adrián Acevedo. DT: Walter Zacarías.

Goles: ST 25' Héctor Duete (M).

Cambios: En Mburucuyá ST 16' Rodrigo Pintos por C Fernández, 46' Gustavo Duete por H Duete y 49' Carlos Palacio por P Sandoval. En Cambá Cuá ST 16' Jorge Almirón por E De Souza, 16' Federico Zampar por W Ramos; 42' Miguel Piñeiro por V Montiel.

Árbitro: Víctor Vallejos.

Cancha: Mburucuyá.

Ferroviario (3): Ariel Crisosto; Gonzalo Jiménez, Valeriano Artigas, José Fernández y Alejandro Brunetti; Lucio Gómez, Héctor Zabala, Osvaldo Chávez y Alan Vargas; Germán Strillevsky y Ramón Mambrín. DT Ramón Centeno.

Quilmes (4): Horacio Acuña; Víctor Barrios, Rodolfo Gutiérrez, Diego Colman y Benjamín Urbina; Ernesto Maidana, Jorge González, Raúl Barrientos y Germán Pared; Maximiliano Argüello y Germán Acuña. DT Miguel Fitzpatrick.

Goles: PT 6' y 13' G Acuña (Q), 27' A Vargas (FC), 30' R Barrientos (Q), 33' L Gómez (FC), 34' G Strillevsky (FC). ST 43' G Acuña (Q).

Cambios: PT 38' Cristian Quintana por G Pared (Q). ST 21' Santiago Portillo por J González (Q); 24' Juan C Benítez por R Mambrín (F); 75' Martín Bermúdez por R Barrientos (Q).

Incidencias: Expulsados ST 29' G Strillevsky (FC) y D Colman (Q).

Árbitro: Miguel González.

Cancha: Ferroviario.

Lipton (3): Brian Ruiz Díaz; Brian Fernández, Lucas Benítez, Diego Monzón Pinat y Alexis Fleita; Juan Gauna, Diego González, Carlos Gallardo y Francisco Aguirre; Mariano González y Daniel Gómez. DT: M García Portal.

Huracán Corrientes (1): Juan Duete; Nicolás Castillo, Santiago Lezcano, Pablo Almirón y Santiago Flores; Kevin Maidana, Mariano Maciel, Rodrigo Lannuzzi e Iván Papadopulos; Leandro Ortiz y Alberto Quevedo. DT: Ariel Brítez.

Goles: PT 11' R Lanuzzi -p- (HC). ST 4' y 42' M González (L) y 45" F Aguirre (L).

Cambios: ST 11' Nelson Montero por C Gallardo (L), 13' Martín Barreto por M Maciel (HC), 26' Ammiel Arce por B Fernández (L), 29' Gonzalo Gómez por I Papadopulos (HC), 37' Norberto Roa Velázquez por D González (L) y Sergio Acevey por N Castillo (H).

Incidencias: Expulsados PT 15' M García Portal (DT-L) y 31' L Ortiz (HC). ST 7' P Almirón (HC) y 38' L Benítez (L).

Árbitro: Leonardo Franco.

Cancha: Lipton.



San Marcos (1): Miguel López; Ramón Morales, Carmelo Gómez, Alexis Urbina y Manuel Benítez; Diego Ortiz, Germán López, Sergio Barrios y Federico Ojeda; Carlos Estigarribia y Alexis Estigarribia. DT: Roberto Estigarribia.

Sportivo (1): Iván Ifrán; Rodrigo Gómez, José Méndez, Mauricio Martínez y Juan R. Araujo; Walter Chapo, David Ugolini, Emanuel Molina y José Borjas; José M. Domínguez y Diego Zamudio. DT: José Urquídiz.

Goles: PT 23' D Zamudio (SC). ST 36' A Urbina (SM).

Cambios: ST inicio Juan Encinas por E Molina (SC); 2' Sebastián Ojeda por C Estigarribia (SM); 18' Augusto Vila por F Ojeda (SM) y 26' Ramón Martínez Durand por S Barrios (SM).

Árbitro: Sandro Benítez.

Cancha: Libertad.



Resultados 1ª A:

Ferroviario 3 - 4 Quilmes

Mburucuyá 1 - 0 Cambá Cuá

Lipton 3 - 1 Huracán

Curupay 1 - 0 Popular

San Marcos 1 - 1 Sportivo



Posiciones:

Curupay 17 puntos

Cambá Cuá 15

Popular 14

Ferroviario 11

Boca Unidos 10

Quilmes 9

Mburucuyá 9

Sportivo 9

Mandiyú 8

San Jorge 8

Huracán 8

Lipton 8

San Marcos 6

Soberanía 3

Juventud Naciente 3



Resultados 1ª "B":

Santa Catalina 0 - 2 Alumni

Empedrado 4 - 5 Bº Quilmes

Libertad 2 - 1 Invico

Alvear 3 - 2 Villa Raquel

Robinson 2 - 3 Peñarol



Posiciones 1ra B:

Invico 14 puntos

Alumni 14

Empedrado 13

Alvear 13

Libertad 13

Peñarol 13 (x)

Rivadavia 12

Talleres 11

Barrio Quilmes 10

Villa Raquel (x) 8

Sacachispas 6

Santa Catalina 6

Torino 4

Robinson 4

Dr. Montaña 4

Independiente 3

(x) Tienen su partido pendiente de la 3ª fecha



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Boca Unidos:

15:30 Boca Unidos vs San Jorge (1ª A)

Cancha de Libertad:

14:00 Independiente vs Dr Montaña (1ª B)

16:00 Soberanía vs Mandiyú (1ª A)

Cancha de Lipton:

14:00 Defensores de Torino vs Sacachispas (1ª B)

16:00 Talleres vs Rivadavia (1ª B)

Miércoles 8 de agosto:

Cancha de Ferroviario:

14:00 Villa Raquel vs Peñarol (1ª B) (pendiente 3ª fecha)



