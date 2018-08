San Jorge sorprendió a Boca Unidos en el cierre de la 8ª fecha

En el cierre de la 8ª fecha de la Primera División "A" de la Liga Correntina de Fútbol, San Jorge dio la nota al vencer en el Predio "Leoncio Benítez" a Boca Unidos por 3 a 1. En tanto que Soberanía y Mandiyú empataron 1-1. Por la Primera "B", ganaron Defensores de Torino y Dr Montaña.

Con el triunfo de San Jorge sobre Boca Unidos por 3 a 1 y el empate en un tanto entre Soberanía y Mandiyú, se completó ayer la 8ª fecha del torneo Oficial de primera división A de la Liga Correntina de Fútbol. La victoria del conjunto “Santo”, que se mantiene invicto y con los tres de ayer suma 11 unidades, se justificó porque tras ponerse dos goles arriba, esperó bien ordenado atrás cortándole los caminos del gol a Boca Unidos, que a pesar de atacar insistentemente no pudo revertir la situación.



Desde el comienzo se observó que San Jorge “mordía” en todos los sectores impidiendo el armado rival. Con mucho desgaste físico y apostando a alguna contra. Y se le dio a los 12’ cuando Hugo Maidana tomó una pelota larga en el área y de zurda sometió a Quijano. Respondió Boca Unidos pero el tiro débil de Cristian Saucedo atajó el arquero y enseguida -a los 19’- Jorge solís ejecutó un tiro de esquina que en su afán de despejar, Cristian Encinas terminó introduciéndola en su propio arco. A los 32’ un cabezazo bombeado de Mauro Barrios cayó en el techo del travesaño y enfrente el árbitro anuló un gol de Boca Unidos por posición adelantada.



En el segundo tiempo Boca Unidos salió decidido a descontar y conducido por Gerardo Villada desde el mediocampo dispuso de algunas oportunidades. Cabezazo alto de Barboza, remate sobre de Encinas sobre el travesaño. Hasta que a los 34’ el ingresado Kevin Mora con fuerte disparo descontó, poniendo a tiro de empate a su equipo. Sin embargo, a los 49’ cerró la cuenta Lucas Zabalich ante una pelota larga, tocando por arriba de la salida del arquero y la pelota entró cerca del ángulo alto. Antes Quijano había tapado un remate de Barrios.

La octava fecha de la A se completó con el cotejo que en cancha de Libertad empataron Mandiyú y Soberanía 1 a 1. Diego Coronel para el "albo" e igualó el marcador Gerardo Amarilla para el once del barrio Ponce. Por su parte, en el cierre de la 7ma del Oficial de la B, Rivadavia no pasó del empate 2-2 ante Talleres y, de esta manera, no pudo trepar al primer lugar de las posiciones. Además, Doctor Montaña venció 2-1 a Independiente y Sacachispas goleó 4-0 a Defensores de Torino. Este miércoles se jugará el partido pendiente de la 3ra fecha entre Villa Raquel y Peñarol, que puede trepar a la cima en soledad.



Síntesis del partido:

Boca Unidos (1): Federico Quijano; Cristian Da Silva, Hugo Sperandio, Facundo Sosa y Cristian Encinas; Gonzalo González, Gerardo Villada, Ivo Villalva y Cristian Saucedo; Gonzalo Barboza y Lautaro Larrasabal. DT: Sergio Umpiérrez.

San Jorge (3): Lucas Maciel; Darío Goicoechea, Gerardo Gómez, Sebastián Ledesma y Jorge Solís; Darío Maidana, Gustavo Crisosto, Hugo Maidana y Mauro Barrios; Lucas Zabalich y Nelson Escalante. DT: Hugo Maidana.

Goles: 12’ Hugo Maidana (SJ), 19’ Cristian Encinas -e/c- (BU); 79’ Kevin Mora (BU) y 94’ Lucas Zabalich Romero (SJ).

Cambios: 61’ David Fernández por G Crisosto (SJ), 68’ Kevin Mora por C Saucedo (BU), 76’ Facundo Benítez por I Villalva (BU) y Axel Ferreiro por M Barrios (SJ), 83’ Fernando Valenzuela por H Maidana (SJ) y 86’ Dante García por C Encinas (BU).

Expulsado: 84’ F Quijano (BU).

Árbitro: Sergio Pérez.

Cancha: Boca Unidos.

Soberanía (1): Julio Martínez; Antonio Sosa, José Luis Gómez, Nelson Meza y Francisco Franco; Gerardo Barrientos, Gerardo Amarilla y Daniel Ojeda; Óscar Fernández; Pablo Sotomayor y Cristian Acevedo. DT Andrés Fernández.

Mandiyú (1): Claudio Duarte, Ariel Blanco, Damián Lezcano, Diego Coronel Alarcón y Darío Monzón; Enzo Martínez, Fernando Mambrin y Gonzalo Ramírez; Facundo Esquivel; Iván Mosqueda y Matías Gómez. DT Pedro Romero.

Goles: 49' Diego Coronel Alarcón (M); 70' Gerardo Amarilla (S).

Cambios: 75' Cristian Dichuk por Acevedo (S) y Gonzalo Rolón por Mosqueda (M); 80' Nahuel Rolón Sandoval por Fernández (S); 87' José González Alegre por Monzón (M).

Árbitro: Nicolás Sosa.

Cancha: Libertad.



Resultados 1ª "A":

Ferroviario 3 - 4 Quilmes

Mburucuyá 1 - 0 Cambá Cuá

Lipton 3 - 1 Huracán

Curupay 1 - 0 Popular

San Marcos 1 - 1 Sportivo

Soberanía 1 - 1 Mandiyú

Boca Unidos 1 - 3 San Jorge

Posiciones 1ª "A":

Curupay 17 puntos

Cambá Cuá 15

Popular 14

Ferroviario 11

San Jorge 11

Boca Unidos 10

Quilmes 9

Mburucuyá 9

Sportivo 9

Mandiyú 9

Huracán 8

Lipton 8

San Marcos 6

Soberanía 4

Juventud Naciente 3

Resultados 1ª "B":

Santa Catalina 0 - 2 Alumni

Empedrado 4 - 5 Bº Quilmes

Libertad 2 - 1 Invico

Alvear 3 - 2 Villa Raquel

Robinson 2 - 3 Peñarol

Independiente 1 - 2 Dr Montaña

Def. de Torino 0 - 4 Sacachispas

Talleres 2 - 2 Rivadavia

Posiciones 1ª "B":

Invico 14 puntos

Alumni 14

Empedrado 13

Alvear 13

Libertad 13

Peñarol (x) 13

Rivadavia 13

Talleres 12

Barrio Quilmes 10

Sacachispas 9

Villa Raquel (x) 8

Dr. Montaña 7

Santa Catalina 6

Torino 4

Robinson 4

Independiente 3

(x) Tienen su partido pendiente de la 3ª fecha



