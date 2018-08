Se programó la 9ª fecha de la "A" y la 8ª de la "B"

La Liga Correntina de Fútbol dio a conocer los partidos que se disputarán este fin de semana correspondientes a la 9ª fecha del Torneo Oficial de la Primera División "A", y la 8ª fecha de la Primera División "B".

En una nueva reunión del Consejo Directivo de la Liga Correntina de Fútbol, se dio a conocer la programación de la 9na fecha del certamen. Curupay arriesgará la cima ante San Jorge. En la B Alumni la tendrá difícil ante Alvear e Invico jugará ante Defensores de Torino.



El flamante puntero de la primera división A, Curupay (17 puntos) jugará ante San Jorge (11), que en la última fecha derrotó a domicilio a Boca Unidos, mientras que el ‘Maderero’ se impuso a Curupay por la mínima diferencia. Será el domingo a las 16, en la cancha de Libertad.



En cuanto a los perseguidores, Cambá Cuá (15) jugará el sábado a las 16 ante Ferroviario (11), en la cancha de Huracán; en tanto que Popular (14) recibirá a Mburucuyá (9), en el mismo horario pero en la cancha de Alvear.

La categoría de ascenso prevé la disputa de la 8va fecha y los punteros jugarán en días distintos: Alumni (14) jugará el sábado a las 14 en Alvear ante Libertad (13) e Invico (14) irá con Defensores de Torino (6), el domingo y en la cancha de Lipton.



Programa de partidos:

Sábado 11 de agosto:

Cancha de Alvear:

14 hs Alumni vs Libertad (1ª B)

16 hs Popular vs Mburucuyá (1ª A)

Cancha de Huracán:

14 hs Dr Montaña vs Empedrado (1ª B)

16 hs Cambá Cuá vs Ferroviario (1ª A)

Cancha de Libertad:

14 hs B° Quilmes vs Robinson (1ª B)

16 hs Sportivo vs Lipton (1ª A)

Cancha de Lipton:

14 hs Peñarol vs Santa Catalina (1ª B)

16 hs Quilmes vs Juventud Naciente (1ª A)

Domingo 12 de agosto:

Cancha de Alvear:

14 hs Alvear vs Talleres (1ª B)

16 hs Mandiyú vs San Marcos (1ª A)

Cancha de Huracán:

15:30 hs Huracán vs Boca Unidos (1ª A)

Cancha de Libertad:

14 hs Villa Raquel vs Independiente (1ª B)

16 hs San Jorge vs Curupay (1ª A)

Cancha de Lipton:

14 hs Sacachispas vs Rivadavia (1ª B)

16 hs Invico vs Def de Torino (1ª B)



